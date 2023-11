Expo over 18de eeuwse ‘Oostendse Compagnie’ in Oostends Stadsmuseum van start

Vandaag start in het Oostendse Stadsmuseum de expo ‘300 jaar Oostendse Compagnie’ of hoe Oostende in de 18de eeuw een wereldhaven werd. Een decennium lang was Oostende de thuishaven van tientallen schepen van de Compagnievloot die thee, katoen, porselein, zijde… uit het Verre Oosten aanvoerden.

Tot vandaag is die internationale handelsvaart een historisch, economisch en cultureel ondergewaardeerde periode in de maritieme geschiedenis van de kusthaven en ons land.

150% nettowinst

Precies 300 jaar geleden werd de ‘Generale Indische Compagnie’, beter bekend als de ‘Oostendse Compagnie’, opgericht. Het kapitaal, onder de vorm van aandelen, werd in een paar dagen tijd verzameld vooral vanuit Brusselse, Gentse en Antwerpse elitaire handelsmiddens. Oostendse werd ca. 10 jaar lang de thuishaven van de Compagnievloot. Vanuit de kusthaven vertrokken in het tweede decennium van de 18de eeuw tientallen schepen nar India en het Chinese Kanton. Zo werd Oostende de belangrijkste invoerhaven van thee in Europa. De aandeelhouders konden bij een geslaagde vaart rekenen op150% nettowinst. Niet alleen de haven floreerde maar ook de Oostenrijkse Nederlanden. Ondanks het grote succes moest de Oostendse Compagnie onder Britse, Nederlandse en Franse druk haar handelsactiviteiten staken in 1731.

Multinational

“Het succes van de Oostendse Compagnie heeft zowel de beleidsmakers in Brussel als de commerciële elites doen beseffen hoe belangrijk de maritieme handel was voor onze welvaart. Het was niet alleen de eerste multinationale onderneming in onze gewesten, het was ook de voorloper van onze huidige commerciële relaties met het Verre Oosten. Daarnaast heeft de Oostendse Compagnie een belangrijke innovatieve rol gespeeld in scheepsbouw en logistiek”, zegt curator Michael-W. Serruys.

De expo in het stadsmuseum, Langestraat 69 loopt tot 5 mei 2024. Op 21 november is er een publieksavond met lezingen voor een breder publiek en op 23 en 24 november is er in het Vlaams Instituut voor de Zee een wetenschappelijk congres over de Compagnie.