Expo met echte menselijke lichamen op site Oud Sint-Jan in Brugge

Op vrijdag 17 maart opent Body Worlds Vital in het Sint-Janshospitaal op de site Oud Sint-Jan in Brugge. Deze expo viert de veelzijdigheid van het menselijk lichaam.

Bezoekers krijgen een uitgebreide collectie menselijke lichamen te bewonderen die bewaard zijn gebleven door plastinatie, een baanbrekend conservatieproces uitgevonden door wetenschapper en anatoom dr. Gunther von Hagens. Verwacht je aan een gevarieerde collectie plastinaten, waaronder volledige lichamen in natuurlijke houdingen, afzonderlijke organen, orgaanconfiguraties, transparante doorsnedes…

Fascinerende kijk

De tentoonstelling werd samengesteld door von Hagens echtgenote, dr. Angelina Whalley. “Het lichaam is zo fragiel en kwetsbaar, en toch zo veerkrachtig en vergevingsgezind. Het heeft een geheugen; wat we ermee doen, doet ertoe. Het heeft ook een dynamisch bewustzijn, zodat het opgeven van een ongezonde levensstijl of het aanbrengen van kleine veranderingen een verschil kan maken. Deze expo biedt bezoekers van alle leeftijden een nieuwe en fascinerende kijk op het menselijk lichaam”, aldus Angelina Whalley.

Lars van den Ham, directeur van site Oud Sint-Jan, voegt toe: “We zijn blij om deze tentoonstelling over gezondheid en welzijn aan het publiek in Brugge voor te stellen. We hopen dat iedereen die de expo ziet, meer te weten komt over zijn eigen lichaam en hoe dat het best te verzorgen.”

De expo is te bezichtigen tot zondag 5 november.