Expo in Texture over fysiek materiaal in digitale wereld: “Nood aan bewuster leven”

Op 15 oktober opende museum Texture de tentoonstelling ‘Super Tactility Soft Technology’. De expo kadert in het Wonder-festival, dat op 20 oktober van start gaat, en brengt een selectie jonge ontwerpers samen uit diverse domeinen. De curatoren zijn Anneleen Swillen en Ariane Heystraeten.

De jonge ontwerpers maakten de voorbije jaren deel uit van ‘We Are The Next Generation’, de showcase van talent uit de Belgische ontwerpopleidingen. Curatoren Anneleen Swillen en Ariane Heystraeten nodigden hen uit en gingen met hen in debat. “We stelden hen veel vragen: Verlangen we naar fysieke aanraking in deze digitale tijden? Kan het visuele ook een tactiele beleving zijn? Welke rol speelt materiaalgevoel vandaag voor ontwerpers en gebruikers? Kan het visuele ook een tactiele beleving zijn?”, vraagt co-curator Ariane Heystraeten zich af.

Dit resulteerde in de tentoonstelling ‘Super Tactility Soft Technology’, een expo die het kruispunt vormt tussen een verhoogde gevoeligheidvoor aanraking en de hedendaagse digitaliteit. “We leven in een digitale tijd, waarin fysieke materialen en digitale code steeds vaker met elkaar verweven worden. Hoe gaan ontwerpers daarmee om? In hun werk verweven deze ontwerpers digitale technologieën met traditionele ambachten, telkens met een grote materiaalgevoeligheid”, aldus co-curator Anneleen Swillen.

Fygitaal

De tentoonstelling is opgebouwd rond thema’s die een rode draad vormen doorheen het werk van de ontwerpers: tastzin, lichamelijkheid, ambacht, zachte technologie, fygitaal, de samensmelting van fysiek en digitaal. “In een samenleving waarin het visuele overheerst, is er niet enkel nood aan aandachtiger kijken maar ook aan bewuster beleven”, besluit Anneleen.

De tentoonstelling is gratis te zien de Kroonzaal van Texture van 15 oktober tot 13 november, van dinsdag tot en met zondag, telkens tussen 10 en 17 uur.