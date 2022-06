Expo ‘Een Huis van Mensen’ vertelt nieuwe Talbot House verhalen

De nieuwe vaste tentoonstelling ‘Een Huis van Mensen’ in het Talbot House kon dit weekend eindelijk geopend worden. Dat is ruim twee jaar later dan gepland door de coronapandemie.

“De tentoonstelling is bedoeld om vele nieuwe Talbot House verhalen te vertellen. Van de Eerste Wereldoorlog, tot de oprichting van de liefdadigheidsinstelling Toc H, en eindigend met de laatste echte Talbotousian, Harry Patch”, zegt manager Simon Louagie. De expo toont zo’n 500 objecten in 30 vitrines. De open tentoonstellingsruimte bevindt zich in het authentieke hopmagazijn.

De opening van de tentoonstelling werd gevierd op zaterdagnamiddag tijdens the Queen’s Jubilee Garden Party en het 100ste verjaardagsfeest van George Sutherland. WO II-veteraan en voormalig CWGC-tuinman George Sutherland wandelde in 2020 van Lijssenthoek Military Cemetery, de begraafplaats waar hij vroeger werkte, naar het Talbot House, zijn tweede thuis. Een tocht van 3,7 kilometer. Als rasechte Schot en Poperingenaar wilde hij op die manier geld inzamelen voor Talbot House die het tijdens de coronaperiode financieel zwaar had.

“Na ruim twee jaar wachten kunnen we eindelijk onze nieuwe permanente tentoonstelling ‘Een Huis van Mensen’ plechtig aan onze leden voorstellen. Met ruim 160 aanwezige Talbotousians is het ons grootste tuinfeest sinds 2015 toen we de 100ste verjaardag vierden. Voor het eerst in twee jaar tijd kunnen onze Britse leden massaal terug het Huis bezoeken”, zegt manager Simon Louagie. “Margarete Gallep en Phil Marter, respectievelijk de dochter en de kleinzoon van een Duitse en Britse oorlogsveteraan die tijdens WOII in Talbot House verbleven, hebben de tentoonstelling geopend. Ze zijn daarmee de verpersoonlijking van de boodschap van vrede en verzoening die het Huis wil uitdragen.”

Touchscreens

Het uitgangspunt van de nieuwe permanente tentoonstelling vormen de objecten. “Ze geven een extra dimensie aan het concept van Talbot House. Het vertellen van de vele kleine verhalen die, via de objecten, onlosmakelijk verbonden zijn met de mensen die er kwamen. In totaal worden er meer dan 500 objecten-met-een-verhaal in de kijker geplaatst. Die worden door middel van touchscreens verder toegankelijk gemaakt met tekst- en beeldmateriaal. Zo wordt de bezoeker ondergedompeld in een mix van brief- en dagboekfragmenten, pittige anekdotes, foto’s en filmbeelden”, vertelt secretaris en archivaris Jan Louagie.

De tentoonstelling beperkt zich niet tot de Eerste Wereldoorlog, maar belicht een periode van een kleine eeuw. “Van de opening van de soldatenclub in 1915 tot de openstelling van de gerestaureerde Concert Hall in 2004, met een bijkomende knipoog naar de toekomst. Het verhaal wordt opgebouwd in 9 modules. Het leven achter het front en Talbot House tijdens WOI. Met meer dan een half miljoen bezoekers in amper drie jaar tijd zou Talbot House of Toc H, in de taal van de seiners, uitgroeien tot het bekendste soldatenhuis van het Britse leger, a home from home. Soldaten en officieren getuigen zelf hoe ze in de ‘Every Man’s Club’ wat lichamelijke, geestelijke of spirituele rust konden vinden. Elk van de drie dimensies die stichter Tubby Clayton aan het Huis wou geven, wordt in een module verder uitgediept”, aldus Jan.

Vredesboodschap

“Een andere module is Tubby’s hut. Na de evacuatie van het Huis in het voorjaar van 1918 zette Tubby Clayton de werking van Talbot House verder in een hut in Proven. In de heropgebouwde hut lezen we via een touchscreen mee in zijn dagboek. Er is ook de module Jeanne Battheu. Een gefilmd interview met indrukwekkende, persoonlijke getuigenissen van Jeanne Battheu, één van de weinige kinderen die tijdens WOI niet naar Frankrijk geëvacueerd werden.”

Andere modules zijn de geboorte van Toc H, de pelgrimstochten, WOII en Tubby’s Room. “Als laatste module is er Harry Patch, de laatste Britse WOI-veteraan, overspant als het ware de hele periode die de tentoonstelling bestrijkt. In 1917 kwam hij als jonge soldaat herhaaldelijk in Talbot House over de vloer. In 2004 opende hij, op 106-jarige leeftijd, de gerestaureerde Concert Hall. Zijn inspirerende getuigenis verwoordt op unieke wijze de universele vredesboodschap die Talbot House wil uitdragen.”

Kijkkastenwand

“Verder is er ook een aparte kijkkastenwand waar niet alleen blikvangers uit de rijke collectie tijdelijk tentoongesteld worden, maar ook belangwekkende nieuwe aanwinsten die de bezoekers schenken. Op die manier kunnen ze zelf ook meeschrijven aan de hedendaagse geschiedenis van het huis.” De open tentoonstellingsruimte bevindt zich in het authentieke hopmagazijn.

