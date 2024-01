Expo als eerbetoon aan vergeten Oostendse kunstenaar Herman Libin

Onder de titel ‘We should talk about Herman’ memoreert zoon Guy-Paul Libin met een overzichtstentoonstelling het vrij recent ontdekte en dus onbekende, veelzijdig oeuvre van zijn vader Herman. De man die ooit ook letterlijk kleur gaf aan het rijke bioscoopleven in de stad.

In 2018 beseft Guy-Paul Libin totaal verbouwereerd dat de artistieke erfenis van zijn vader Herman begraven ligt in een aantal kartonnen dozen die hij na diens dood heeft bewaard. “Mijn dochter Bo heeft toen een aantal van zijn tekeningen voor mij in een boek gebundeld.”

Pas in de voorbije winter komt Guy-Paul ertoe om alle dozen te openen. Met monnikengeduld exploreert hij de inhoud extra verpakt in kleinere doosjes, enveloppen, mappen, rollen papier, … De zoon ontdekt het artistiek verleden van zijn vader in potlood en balpen getekend of met verf geschilderd op de meest diverse dragers met niet zelden referenties aan het cartooneske, kubisme, surrealisme en expressionisme.

Calicots

Mariakerkenaar Herman Libin (1920-2007) studeert af aan het ‘Hoogere Schildersinstituut’ in Brugge. De verf kleeft aan de familievingers: een broer is schilder-behanger, een andere runt een verfwinkel en neef Ronald tekent zijn cartoons als ‘Bing’. Na WO II kan hij direct aan de slag als decorschilder voor het Bal du Rat Mort en verkiezingspanelen. Maar het grote publiek leert zijn werk vooral kennen via de ontelbare calicots of grote, attractieve maar erg tijdelijke publiciteitsschilderijen op katoenen canvas boven de toegangshallen van bioscopen in ciné-stad Oostende. Zijn vrouw Jeanne Brys leidt het bedrijf in de Cirkelstraat 8, later in de Kaaistraat 43. Maar de opkomst van de gedrukte filmaffiche nekt zijn ambacht.

Erkenning

“Tussen zijn tienerwerkjes en van zijn latere oeuvre ligt bijna een halve eeuw”, zo constateert, totaal verbaasd, zijn zoon en curator van de expo Guy-Paul als hij alle dozen onlangs opende. Dateren valt moeilijk voor hem. “Zelden is er een verwijzing naar de toenmalige actualiteit of een ander te dateren detail of datum. Ik heb lang getwijfeld om die werken te tonen omdat ik niet weet voor wie hij ze bedoeld had. Maar iedere kunstenaar wil gezien worden en uit zijn werk blijkt ook hoe complex Herman was en hoezeer hij ook naar erkenning streefde.”