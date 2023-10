Eperon d’Or viert één jaar Sneaker Gold met unieke Eperon d’Or-sneaker

Sinds oktober vorig jaar vergaapte al een massa bezoekers zich aan de fascinerende collectie sneakers in Eperon d’Or in Izegem. Met een feestweekend op 28 en 29 oktober wordt één jaar Sneaker Gold gevierd.

“Uit binnen- en buitenland kwamen al heel wat mensen speciaal naar Izegem om de ongelofelijke collectie sneakers te bewonderen en om meer te weten te komen over het verhaal achter de sneakers. Want dat is net zo speciaal aan de expo. Nooit eerder kwamen in ons land zo veel sneakers samen in één expo en vooral de unieke exemplaren zijn echt wel het neusje van de zalm”, zegt schepen van Musea Kurt Himpe. “Het opzet was om een nieuw publiek naar het museum te lokken en na één jaar kunnen we echt wel zeggen dat die doelstelling bereikt is. De meeste mensen maken ook van de gelegenheid gebruik om de volledige vaste collectie met prachtige schoenen en borstels te bekijken en ook het gebouw te bezoeken dat een architecturale parel is.” De expo loopt nog tot 14 september 2024 en ook voor de resterende periode staan er nog tal van activiteiten gepland.

Adidas versus Puma

“Met een resellmarkt kunnen de bezoekers tijdens het feestweekend een slag slaan, want het zullen niet de gewone sneakers zijn die te koop aangeboden worden”, zegt conservator Leen Breyne. “Er is een workshop waarin je jouw sneakers kan aanpassen aan jouw eigen smaak. Je kan ook jouw eigen kartonnen sneakers maken. Op vrijdag, zaterdag en zondag worden de bezoekers met een toneel door getalenteerde jonge acteurs ondergedompeld in de epische geschiedenis van de broers Adolf en Rudi Dassler, het ontstaan van Adidas en Puma. Tijdens het weekend is er doorlopend ook een pop-up bar met dj.”

© GF

Onthulling Eperon d’Or-sneakers

“Op zaterdag om 16 uur wordt ook een uniek paar Eperon d’Or-sneakers onthuld. Tazz Customs en Duckxsneakerz sloegen de handen in elkaar en creëerden samen het paar schoenen. We zijn in elk geval zelf benieuwd naar het resultaat, want tot dan is het een groot geheim”, besluit schepen Kurt Himpe.