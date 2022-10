Eperon d’Or pakt uit met unieke expositie over sneakers: “Dromen van sneakers? Nog net niet”

Eperon d’Or belicht van 29 oktober 2022 tot 14 september 2024 het verhaal van de sneaker in al zijn facetten met de prestigieuze expo Sneaker Gold. De expo kreeg mee vorm door conservator Gertjan Remmerie.

Hoe zijn jullie bij sneakers als onderwerp voor een expo gekomen?

“Het plan om te werken rond sneakers lag al even op tafel in het museum. Bij mijn aantreden als conservator in november 2021 had ik het geluk kort samen te werken met mijn voorganger Hilde Colpaert. Het idee was er, maar de concrete timing en plannen moesten nog uitgewerkt worden. Een brandend actueel thema als dit, dat perfect aan te sluiten valt bij ons vaste verhaal, leek mij de gedroomde kans om ook jongeren en andere soms moeilijk te bereiken groepen aan te spreken en te betrekken bij een museale werking.”

Er zijn heel wat opmerkelijke sneakers te bewonderen, van Gucci-stuks tot eentje van Rihanna, een exemplaar uit de Back To The Future-films. Waar haalden jullie die allemaal?

“De collectie werd samengesteld met unieke exemplaren uit het depot van Eperon d’Or zelf en aangevuld met uitzonderlijke sneakers die in bruikleen werden gegeven door Shoes or no Shoes? (Kruishoutem), MoMu (Hasselt), Sportimonium (Zemst) en zelfs de plantentuin van Meise, omdat sneakers hun origine kennen bij de rubberproductie indertijd.”

De expo is prachtig vormgegeven, met een schoendoos als ingang, Instagram-waardige muren en vitrines met unieke exemplaren. Hoe kreeg die gigantische klus vorm?

“We begonnen in een vroeg stadium al met het contacteren van diverse personen die met sneakers te maken hebben. Het is die beslissing die naar mijn inzien de expo heeft gemaakt tot wat die vandaag is. In sneltreinvaart verdiepten we ons met het museumteam in sneakers en sneakercultuur en kregen we naast de geschiedenis ook voeling met het actuele sneakerverhaal waarin lifestyle, mode en jongerencultuur een enorme rol spelen. Ik ben er enorm trots op dat we vandaag een netwerk van meer dan zestig contacten hebben die op een of andere manier aan deze expo hebben meegewerkt.”

De expo slaat ook een brug tussen sneakers en de klassieke schoenenambacht.

“Je zou denken dat daar wat afstand tussen zit, maar er zijn verbanden te leggen. Voor Sneaker Gold hebben we primair onderzoek verricht naar het lokale sneakerverhaal. Waarom werden bij ons lange tijd amper sneakers gemaakt? Vanaf wanneer zijn sneakers dan wel geïntroduceerd en hoe kwam dat? Welke lokale initiatieven kennen we vandaag?”

Bij wie ging je te rade om de expo vorm te geven?

“Voor de rode draad door de tijdelijke expo blijven we trouw aan onze reputatie als verhalenverteller rond vakmanschap: we spraken zowel verzamelaars, producten, verkopers, influencers als artiesten aan. Een leuk gevolg van al die gesprekken is dat we met een groot aantal bekende mensen uit binnen- en buitenland een kort interview hebben afgenomen. En dan bedoelen we niet enkel mensen uit de sneakerwereld. Een aantal van die interviews kan je ontdekken op onze sociale media (@sneakergoldexpo op Instagram en Facebook), andere werden in de tentoonstelling geïntegreerd.

Zo komen zowel schoenengigant Wouter Torfs als influencer Hannes Coudenys aan bod over hun band met sneakers, maar ook zangeres Laura Tesoro. Sneakerartiest Jonas Cozone maakte dan weer een fantastisch mooi kunstwerk in onze grootste kamer, met de skyline van Izegem verweven tussen klassieke schoenen en sneakers.”

Ben je eigenlijk zelf een sneakerfanaat?

“Ik heb er thuis wel staan en draag er vaak, maar ik ben geen liefhebber die er tientallen heeft (lacht). Al is het wel zo dat door aan deze tentoonstelling te werken, ik heel wat over het onderwerp heb bijgeleerd. Ik droom nog net niet van sneakers, maar het scheelt niet veel.”

Op Sneaker Gold vind je bijna 200 sneakers. Heb je zelf een favoriet?

“Jawel. Ik vind de Adidas x Jeremy Scott Wings 3.0 ‘Sold Gold’ uit 2015 een prachtexemplaar. Een iconisch paar schoenen. Een iconisch paar schoenen dat de naam van onze tentoonstelling inspireerde. Het gouden effect en de vleugels maken het geheel af. Het gaat om een creatie van modeontwerper Jeremy Scott.”

De expo loopt een hele tijd. Wat doen jullie om het allemaal boeiend en actueel te houden?

“We zullen regelmatig evenementen organiseren, met in december al een workshop ‘sneaker customizing’ door Tazz Customs. Verder volgen nog sportevenementen, voordrachten, enzovoort. Komend weekend pakken we alvast uit met een groots openingsfeest, waar ook een klassieke DeLorean-wagen uit Back To The Future bij zal zijn. Iedereen is zaterdag en zondag tussen 13.30 en 17.30 uur welkom.”