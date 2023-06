Eperon d’Or maakt als een van de eerste Vlaamse musea 3D-scans van collectiestukken

Het Izegemse museum Eperon d’Or is gestart met een project waarbij topstukken uit de collectie een 3D-scan krijgen. “Het Izegemse museum is een van de eerste musea in Vlaanderen die deze unieke techniek toepast”, zegt schepen van Musea en Erfgoed Kurt Himpe (N-VA).

“Het publiek kon mee kiezen welke topstukken een 3D-scan moeten krijgen. In enkele dagen tijd brachten ongeveer 160 mensen een stem uit op bijna 200 objecten. Aangezien het wel wat tijd in beslag nam om de volledige lijst van objecten te bekijken en te stemmen, is dit een onverwacht succes”, aldus projectverantwoordelijke Lie Cauwelier.

“De absolute publieksfavoriet bleek een schoen die in 1930 gemaakt werd in de voormalige schoenfabriek Eperon d’Or. Het was een modelschoen voor de Wereldtentoonstelling in Antwerpen en die schoen werd ook afgebeeld op het briefhoofd van de firma en op een zakkalender van 1933. De schoen bestaat uit niet minder dan 61 laagjes leer die op elkaar gestikt werden, waardoor het een echt huzarenstukje was. Stikster Rachel Scheldeman behaalde er een diploma en een zilveren medaille mee. Die schoen kreeg dan ook als eerste een 3D-scan.”

© gf

“Door dit digitaliseringsproject van vijftig objecten uit de ruime collectie van het museum zullen de topstukken op een fantastische manier kunnen ontsloten worden voor het ruime publiek”, verduidelijkt schepen Kurt Himpe. “Het museum kreeg hiervoor een subsidie van de Vlaamse overheid en hoewel deze 3D-techniek al een tijd bestaat, wordt het momenteel nog maar zeer weinig toegepast in een museale context. Het vergt ongeveer één uur om een object te scannen en de scan te bewerken.”

“Het Oost-Vlaamse bedrijf Erfgo3D voert de 3D-scans uit in Eperon d’Or. Ze werkten ook mee aan het digitaliseringsproject van meemoo, het Vlaams Instituut voor het Archief, waarbij ze van ongeveer 130 beeldhouwwerken een 3D-scan maakten in het kader van het Vlaamse topstukkenproject”, besluit schepen Kurt Himpe.