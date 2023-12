Ensorhuis verwelkomt 50.000ste bezoeker sinds heropening

In het Ensorhuis in Oostende werd de 50.000ste bezoeker ontvangen. Annette Dhondt en Bart Vanstraelen uit Limburg kregen als geschenk een boek over Ensor.

“We zijn trouwe museumbezoekers en gaan jaarlijks in een tiental musea langs. Dit vernieuwde Ensorhuis hadden we nog niet gezien en we wilden wat voor de drukte van het Ensorjaar komen. We zijn een weekend in Oostende en combineren het met een optreden in het Kursaal”, zegt Annette.

Burgemeester Bart Tommelein verraste hen tijdens hun bezoek. “Het Ensorhuis is een van de realisaties van dit stadsbestuur. En het is een schot in de roos, want sedert de opening in 2020 kwamen hier al 170.000 mensen langs. Tegen het einde van het jaar zullen een kleine 52.000 mensen dit unieke Ensorhuis bezocht hebben.”