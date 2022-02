Eindelijk opnieuw schoolbezoek in Hooge Crater Museum in Ieper

Niek Benoot, uitbater van het Hoge Crater Museum in Ieper, heeft goede hoop dat hij eindelijk weer schoolgroepen kan ontvangen, iets waarmee hij in normale omstandigheden zijn boterham verdient. “Voor het eerst sinds twee jaar hebben we opnieuw vooruitzicht.” Woensdag arriveerde er een eerste bus met scholieren uit Varsenare. De museumuitbater zorgt voor een volledig coronaveilig bezoek. “Het is echter nog steeds wachten op de Britten.”

Voor de leerlingen van het 4de leerjaar van Vrije Basisschool De Wassenaard in Varsenare was de uitstap een heugelijke gebeurtenis. “Ook voor ons kan het eindelijk opnieuw”, zegt onderwijzeres Sabien Riemaecker. “Wij zijn deze morgen (woensdag, red.) op heuvelklas vertrokken naar het jeugdverblijfcentrum De Lork in Kemmel. De uitstap was eigenlijk al in november gepland, maar toen tekenden onder meer enkele leerlingen positief. Niek Benoot belde ons vorige week nog met de vraag of we zouden afkomen? We wisten het toen echter nog niet, het is pas maandag dat we absolute zekerheid kregen.”

Zelftest meegegeven

“De keuze om naar de Westhoek te komen, was niet zo simpel. Het was afwachten wat er werd beslist. Kampen met overnachtingen mochten opnieuw, maar er waren vragen of we met school op meerdaagse uitstap mochten. Vooral om te overnachten was er onzekerheid”, aldus de leerkracht. “We hebben de kinderen voor vertrek een zelftest meegegeven. Heeft iedereen die gebruikt? We weten het niet. Iemand verplichten te testen kunnen we niet. Wel kreeg ik veel foto’s met negatieve testen.”

“Dit bezoek doet ons heel veel deugd”, zegt Niek Benoot van het Hooge Crater Museum en gids van dienst voor de kinderen. “De scholen hebben we echt nodig. Het zal echter pas weer normaal zijn als de Britse schoolgroepen terugkomen. Het probleem met de Engelsen is dat er veel Britse scholieren niet gevaccineerd zijn, terwijl over het Kanaal alles open is. We vragen de overheid niet-gevaccineerde schoolkinderen toe te laten naar hier af te zakken.”

Slechts één groep per bezoek

“Voor de coronacrisis wilden we zoveel mogelijk schooljongeren over de vloer krijgen, nu doen we het anders. We laten slechts één groep per bezoek toe in het museum. Ook de ruimte waar de kinderen eten is enkel voor hen beschikbaar. Het is de vooral het opzet om scholen te overtuigen dat ze op een veilige manier naar hier kunnen komen. Voor hen is het immers belangrijk om de lessen niet enkel te beperken tot in de klas, ook daarbuiten kunnen ze immers heel wat kennis opdoen.”

Niek Benoot is de coronacrisis meer dan beu. “Ik wil echter niet opgeven, maar het mag niet eeuwig blijven duren. Mijn bankrekening raakt stilaan leeg. Aan opgeven dacht ik nooit, ik heb vertrouwen in de toekomst. Als je ziet hoeveel Vlaamse scholen er nu reserveren, is dat al positief.”

Veilig verblijven

In de Jeugdverblijf De Lork in Kemmel zijn de uitbaters blij met het bezoek van de school uit Varsenare. “Ook voor ons is het de eerste school sinds enige tijd die komt overnachten”, zegt verantwoordelijke Wieland De Meyer. “De leerlingen kunnen hier op een veilige manier verblijven. Het ziet er goed uit voor de komende maanden.” De Lork krijgt in een normaal jaar 25.000 slapers over de vloer. “Momenteel staan er al 1.700 reservaties in de agenda voor de komende periode, we kunnen dus niet klagen. Het werd trouwens tijd, want onze 10 personeelsleden kunnen niet blijven herstellingen uitvoeren.”