‘Eigen Kweek’ is nieuwe tijdelijke expo in museum Eperon d’Or

Van 21 maart 2025 tot en met 21 april 2026 loopt in Eperon d’Or in Izegem de tijdelijke expo ‘Eigen kweek’. De expo brengt het verhaal van Belgisch schoendesign. Voor de gelegenheid werden bruiklenen aangegaan bij tal van musea en ontwerpers.

“Het idee om een expo rond Belgisch schoendesign te bouwen, is vanuit het museumteam gegroeid”, opent Leen Breyne, conservator en coördinator bij Eperon d’Or. “Met de start van onze nieuwe beleidsperiode waren we aan het nadenken welke expo’s we in de toekomst konden doen. In de vaste museumopstelling bevond zich een kleine vitrinekast met schoenen van hedendaagse ontwerpers. Van daaruit groeide het idee om deze hedendaagse schoenontwerpers eens extra in de picture te zetten. De expo wordt ingekleed in de sfeer van een hoogtechnologische slaserre. Van belichting, over groentebakken en de inkleding van de wanden. Een knipoog naar de titel, het campagnebeeld én één van de designs.”

Extraatje

In de expo kan je ontwerpen bezichtigen van tal van Belgische schoenontwerpers. De expo start midden jaren 1980 toen de Antwerpse Zes, bestaande uit onder meer Dirk Bikkembergs, Ann Demeulemeester, Dries Van Noten en Walter Van Beirendonck, naam maakten in de modewereld. Maar ze zijn al lang niet meer de enige spelers van betekenis. Katrien Herdewyn, A.F. Vandevorst, Mats Rombaut, Tim Vansteenbergen – het zijn maar een aantal voorbeelden van designers die de Belgische beslotenheid al lang overstegen hebben.

“Maar we bieden nog een klein extraatje”, triggert Leen. “Op ons schoon verdiep brengen we ook enkele Izegemse schoenontwerpers onder de aandacht. De meeste schoenfabrieken hadden namelijk hun eigen ontwerpers in dienst, waarvan de namen jammer genoeg dikwijls verloren zijn gegaan. Maar van sommige ontwerpers kennen we hun naam wel, zoals Adhemar Carette, André Desmet, Leon Ghekiere, Leslie Dupont, Roger Werbrouck, Simon Dischlovoï en Jacques De Clercq. Die zetten we extra in de kijker met tekeningen en ontwerpen van hun creaties.” (RV)

Alle info over de expo vind je op www.eperondor.be