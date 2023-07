Duizend bommen en granaten: expo over oorlogsschade in Brugs stadsarchief

Samen met 25 West-Vlaamse archiefdiensten en drie heemkringen, verenigd onder het West-Vlaams Archievenplatform, heeft het Stadsarchief een rondreizende tentoonstelling mee helpen uitwerken met als thema de oorlogsschade tijdens beide wereldoorlogen. De expo kreeg als titel: “Duizend bommen en granaten”.

De keuze voor dit thema gebeurde naar aanleiding van het Feniksproject over de wederopbouw na WOI en van het afgeronde ontsluitingsproject binnen de Rijksarchieven van de dossiers van oorlogsschade van de Tweede Wereldoorlog.

Het herstellen van deze oorlogsschade bracht een hele documentenstroom mee die sporen heeft nagelaten op zowel federaal, provinciaal als lokaal niveau. Dergelijke dossiers, niet zelden voorzien van verslagen, plannen en foto’s, bevatten dus heel wat interessante informatie over gebouwen en mensen.

Brugse dossiers

Tijdens de zomermaanden houdt deze expo halt in de inkom van het Stadsarchief in Brugge. “Ter aanvulling van de 23 tentoonstellingspanelen waarin voorbeelden van over heel de provincie West-Vlaanderen zijn uitgewerkt, heeft het Stadsarchief nog zes tafelvitrines gevuld met originele documenten, plannen en foto’s afkomstig van ‘Brugse’ dossiers uit zowel de stedelijke administraties als die van de rechtsvoorgangers van het OCMW.”

“Het gaat niet alleen om het herstellen van schade aan openbare stadsgebouwen, maar ook van schadegevallen aan woonhuizen, scholen, kerken en fabrieken”, aldus schepen van Cultuur Nico Blontrock.

Praktisch

De inkom is gratis, de expo nog tot en met zondag 10 september in het Stadsarchief op de Burg in Brugge. Openingsuren: in het – weekend van 9.30 tot 17 uur, op weekdagen van dinsdag tot donderdag van 8.30 tot 12.30 en 13u30-16.30 uur. Op maandag enkel in de namiddag, op vrijdag enkel in de voormiddag.

Meer info: www.brugge.be/archief