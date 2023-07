Directeur Sandrin Coorevits trots op afgelegde weg in stadsmuseum dat vijf jaar bestaat: Reus Goliath leidt bezoekers rond in YperMuseum

Het Yper Museum opende vijf jaar geleden plechtig de deuren na een lange en intense verbouwingsperiode. Om deze mijlpaal te vieren organiseert het museum verschillende activiteiten en directeur Sandrin Coorevits blikt tevreden terug op de afgelopen vijf jaar.

Het Yper Museum bestaat vijf jaar en dat wordt gevierd met tal van activiteiten. Het feestjaar, met als thema ‘We zijn gegroeid’ werd op gang geschoten samen met de zes metekindjes en de Ieperse reuzen. “Wie anders dan reus Goliath kan dan de gepaste mascotte zijn? Zijn standbeeld, dat normaal op het dak van de Lakenhallen staat, is nu te gast in het Yper Museum”, aldus Sandrin Coorevits. “Wie in deze periode een museumticket koopt, krijgt meteen al een verrassing. En wie deelneemt aan een van de vele wedstrijden, maakt kans op een Museumpas of een van de andere leuke prijzen. Deze zomer staan themarondleidingen, een theaterwandeling en workshops in het reuzenthema op de planning. Later op het jaar opent de mini-expo ‘Ongeschoren’ in De Vitrine. Daarin worden naast Goliath ook andere mannen met baarden uit de collectie tentoongesteld. Goliath krijgt in het najaar een nieuwe wollen feestoutfit via een participatief textielproject.”

Ieperlingen kozen mee

Het verhaal van het Yper Museum begon in 2014, toen directeur Sandrin Coorevits de opdracht kreeg om van drie musea (Stedelijk Museum, Museum Belle Godshuis en Onderwijsmuseum) één te maken. “Het zou een écht stadsmuseum worden. Een museum over de stad moet ook van de stad zijn, vond ik als kersvers museumdirecteur. Ieperlingen mochten dus mee bepalen wat ze in hun stadsmuseum wilden zien. Een eerste groot participatieproject lanceerden we in 2016 met het ‘Van Stadhuis naar Huis van de Stad’. In negen thema’s brachten we de hoogtepunten van het Ieperse verleden samen.”

“En wat voor een machtig verleden heeft deze wondermooie stad. Met een prachtig patrimonium om dat te illustreren, zowel boven als onder de grond. En met een indrukwekkende museumcollectie die ondanks de vele oorlogen toch aanwezig is.”

De jeugd

“We waren goed gelanceerd met onze eerste participatieve tentoonstelling. We deden daarbij negen maanden lang zo veel nevenactiviteiten dat sommigen zich afvroegen of we nog wel energie over zouden hebben voor het échte museum”, lacht Sandrin. “Maar die negen maanden voorbereiding zorgden voor een stevige basis, met een grote inbreng van de Ieperlingen zelf en met een naam: het Yper Museum.”

“In 2016 hielden we ook het Voorlopig Bewind boven de doopvont. Met een directeur en educatieve medewerker die allebei een verleden hebben in het onderwijs, was de weg naar de Ieperse jeugd snel gevonden. Intussen is dat Voorlopig Bewind bestendigd en hebben jongeren een vaste stem in het Yper Museum.”

“Een museum over de stad moet ook van de stad zijn, vond ik als kersvers museumdirecteur”

“2017 werd het jaar van de verbouwingen. De vleugel van de Lakenhallen waarin het Yper Museum vandaag huist, werd aangepakt. Ondertussen verfijnden we de verhaallijn en selecteerden we de collectiestukken die ons nieuwe verhaal illustreren. Onze collectie bestaat uit ruim 600 stuks, waarvan slechts een handvol bruiklenen. De vraag wat Ieper anders maakt dan de andere steden werd de gouden draad om ons museumverhaal op te stellen.”

Enthousiaste museumploeg

“Het Yper Museum staat intussen stevig op haar jonge benen”, vervolgt Sandrin Coorevits. “Het is gekend als een dynamisch museum met veel kleur en humor. We durven veel en doen het soms anders dan anderen. En we doen het vaak ook vroeger dan anderen. Nu zie je dat er ook in andere musea al eens gelachen mag worden.”

“En we doen vooral véél. Heel veel blijkt zelfs tot onze eigen verwondering nu we even achteromkijken: Y’parade, Bieten van St.-Maarten, het Bewaren Waard, herSTELLINGEN, Mémé Museum, Stoeten doen Ontmoeten, Graven in de stad, POES. Hoe de kat de mens vangt, De Geknipte Kat, Jonge Dozen en Oud Geweld, Night@theMuseum, Louise/Edith, Op handen gedragen, Laken Luxe Leven, Margriet de Draak, Pakt een Kartje Tyd, en ik vergeet er zeker nog.”

“Met het Yper Museum kunnen we gelukkig heel veel organiseren. En dat dankzij die ongelooflijk degelijke, kleine maar vooral enthousiaste museumploeg. Het zijn allemaal sterke karakters, die samen veel durven, willen, weten en kunnen. Humor is in onze ploeg de zijden draad; fijn maar oersterk. Een sterk verweven team met een directeur die haar plaats kent: onderaan. De beste plaats om toptalenten naar boven te duwen”, besluit Sandrin Coorevits.

Verjaardagwensen

Wil je na het bezoek aan het museum je verjaardagwensen overbrengen? Dit kan op een speciaal voorzien wand in de museumhal. Houd zeker de sociale media van het Yper Museum in de gaten, want ook de digitale bezoeker wordt verwend. Info: www.ypermuseum.be.