Delphine van Saksen-Coburg voor de vierde keer te gast in mu-zee-um

Op woensdag 11 januari is Delphine van Saksen-Coburg opnieuw te gast in mu-zee-um in Oostende. In het verleden – toen nog als Delphine Boël – gaf ze al labo’s voor jongeren, volwassenen en mensen met een beperking. Deze keer zijn de tieners aan de beurt.

In het kader van de nationale campagne van ‘Warme William’ zal ze woensdagnamiddag de tieners onderdompelen in ‘colourful expression’.

Twintig tieners tussen 12 en 18 jaar konden inschrijven voor deze Labo Special.

Een filmcrew zal de hele sessie opnemen en de beelden gebruiken voor de campagne die in maart 2023 zal gelanceerd worden.