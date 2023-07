De CWGC schenkt kunstwerk aan het In Flanders Fields Museum als bedanking voor goede samenwerking

Ter gelegenheid van de 25ste verjaardag van het In Flanders Fields Museum (IFFM) kreeg directeur Stephen Lodewyck een geschenk uit handen van enkele steenkappers van de Commonwealth War Graves Commission (CWGC). Het ging om een graveerde portlandsteen met daarin het logo van het museum. “Het herdenken van de vele oorlogsslachtoffers en het vertellen van hun persoonlijke verhalen is onze gezamenlijk missie.”

Tijdens het weekend van 13 en 14 mei vierde het In Flanders Fields Museum haar 25ste verjaardag met een uitgebreid programma in het museum. Op dit event was de Commonwealth War Graves Commission aanwezig om uitleg te geven over haar organisatie, missie en de begraafplaatsen die ze onderhoudt.

“We stelden verschillende grafstenen en onderdelen tentoon, gemaakt door onze steenkappers”, zegt Lander Soens, Works Assistent Manager van de GWGC. “Ook kon de bezoeker de ervaren CWGC-steenkappers aan het werk zien terwijl ze een kunstwerk beitelden ter ere van het 25-jarig jubileum van het museum.”

Herdenkingstoerisme

Ze deden dat niet toevallig voor de ingang van de tijdelijke tentoonstelling For Evermore, waar niet alleen de typische elementen van een CWGC-begraafplaats belicht worden, maar waar je ook historische werkmaterialen van CWGC-ambachtsmannen kunt bewonderen.” Het kunstwerk zal een mooie plaats krijgen in het museum.

Op diezelfde plaats ontving directeur van het IFFM Stephen Lodewyck en schepen van Musea Dimitry Soenen een geschenk van de CWGC in de vorm van een steen met daarin het logo en de naam van het museum gebeiteld. “Onze organisaties hebben al altijd goed samengewerkt. We kunnen niet genoeg benadrukken dat het herdenkingstoerisme nog altijd heel belangrijk is. Veel toeristen komen dan ook de begraafplaatsen bezoeken.”

Gezamenlijke missie

“Onze organisaties delen de overtuiging dat zonder een goede kennis van de geschiedenis van de Eerste Wereldoorlog en zijn nasleep, men de geschiedenis van België, Europa en van de wereld niet kan begrijpen. We hebben dan ook een gezamenlijke missie: het herdenken van de vele oorlogsslachtoffers en het vertellen van hun persoonlijke verhalen.”

De CWGC onderscheidt zich als organisatie op vlak van herdenking door wereldwijd immaterieel erfgoed te koesteren en onderhouden. Aan de hand van interne, gespecialiseerde opleidingen waarborgt de organisatie zelf het unieke vakmanschap dat hiervoor nodig is.

(CM)