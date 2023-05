Dé Academie zorgt met Heropnieuw voor eerste expo in vernieuwde Belle-Godshuis

De jongeren uit het zesde middelbaar en de volwassenen van de kennismakingscursus 2 van dé Academie in Ieper stellen hun eindwerk tentoon in de expo Heropnieuw. Thema van de expo is: verpakkingen.

Heropnieuw is de eerste tentoonstelling in het vernieuwde Belle-Godshuis in Ieper. Het thema van de expo is verpakking. Allerlei verpakkingen worden puur vormelijk onderzocht en als object geanalyseerd. Het resultaat hiervan is te bewonderen in de expo Heropnieuw. De expo is nog vrij te bezoeken op zaterdag 13 en zondag 14 mei, telkens van 14 tot 17 uur.

(EF)