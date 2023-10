Collectie vroegere Jukeboxmuseum Menen gaat onder de hamer

Het Jukeboxmuseum was lange tijd een van de culturele hoogstandjes in Menen. Het werd in 2012 geopend door toenmalig Vlaams minister van Toerisme Geert Bourgeois (N-VA). De collectie is eigendom van Geert Olieu, die doorheen de jaren jukeboxen verzamelde en ze uiteindelijk kwijt kon in de gebouwen in de Wervikstraat. Op 21 juni 2017 moest het museum echter definitief de deuren sluiten doordat het niet meer uit de kosten geraakte.

In 2019 kon de collectie wel opnieuw tentoongesteld worden in De Panne, maar het gemeentebestuur trok na twee weken al de stekker uit het nieuwe project. Eind februari zal de verzameling van meer dan honderd jukeboxen individueel geveild worden door een Nederlands veilinghuis. De opbrengst zou een half miljoen euro kunnen opleveren.