Classics for Classics: Musea Brugge gaan opmerkelijke samenwerking aan met 25 lokale frietkoten

Musea Brugge gaan de culinaire toer op. Na de Bourgondische wafeltjes is er het zomerproject ‘Classics for Classics’: een samenwerking met 25 Brugse frietkoten om een breder publiek naar de musea te lokken. Topchef Pieter Lonneville creëerde zelfs een nieuwe ‘sause’, met historische ingrediënten gevonden in de beerput van Karel de Stoute.

Dirk De fauw had onlangs een rare droom: hij zag het schilderij ‘Madonna met kanunnik Joris vander Paele’ – het topwerk uit het Groeningemuseum – voor zijn geest opdoemen. “De kanunnik had niet zijn bril en missaal in zijn handen, wel een pakje frieten. En het Kindeke Jezus een potje mayonaise”, glimlacht de Brugse burgemeester.

Niet historisch correct

Hij beseft wel dat dit visioen niet historisch correct is: pas ten tijde van de ontdekkingsreizen werd de aardappel in Europa geïntroduceerd – Jan Van Eyck kende de friet niet – en de weduwe van de Duitse Luikenaar ‘Frits’ stond pas omstreeks 1880 op de Markt om Bruggelingen kennis te laten maken met frietjes.

Desondanks kiezen Musea Brugge om hun dertien locaties, met meesterwerken van de Vlaamse Primitief Jan Van Eyck tot de surrealist René Magritte, deze zomer te verbinden met 25 Brugse frituren. “We koppelen twee klassiekers aan elkaar: onze museale topwerken en onze legendarische frietjes”, legt museumdirecteur Elviera Velghe uit.

Boschrand

“Brugge bezit niet alleen de beste artisanale frituren van ons land, maar is ook top qua kunsthistorische collecties. Die zin voor perfectie op twee uiteenlopende domeinen lijkt ons iets om extra in de verf te zetten”, aldus Elviera Velghe. Niet toevallig vond de voorstelling van de zomercampagne plaats in frituur Bosrand in Sint-Michiels, die vlak voor corona nog tot het beste frietkot van het land uitgeroepen werd en voor de gelegenheid tijdelijk herdoopt wordt in ‘Boschrand’ – een knipoog naar de beroemde schilder.

Of ernstige kunstwetenschappers zich niet zullen verslikken in hun frieten? Gaat die populaire, culinaire cultuur niet ten koste van wetenschappelijk onderzoek? vroegen we aan de museumdirecteur en aan cultuurschepen Nico Blontrock. Het antwoord: “Neen! Dit is een marketingcampagne om zoveel mogelijk bezoekers aan Brugge warm te maken voor Musea Brugge. We willen verbinden en verbreden.”

“Er komen campagneaffiches in het Brugse straatbeeld, puntzakken en verpakkingen met foto’s van Brugse topwerken in de deelnemende frituren ”

Vier ambassadeurs

De zomercampagne wordt gedragen door vier Brugse ambassadeurs, naar verluidt met een hart voor kunst én frietjes: Wannes Loosveldt (Bomboclat), Maria Kleopatra (model en dj), Sali Haidara (#LikeMe actrice) en chef Pieter Lonneville (Tête Pressée). Laatsgenoemde ontwikkelde samen met foodarcheoloog Jeroen Van Vaerenbergh een nieuwe Brugse frietsaus, genaamd ‘Sause’.

“Ik heb mij laten inspireren door de tijd van de Vlaamse Primiteven. De saus is gemaakt met ingrediënten uit de keuken van de 15de eeuwse hertog Karel de Stoute. Bij opgravingen in het Brugse Prinsenhof werden in de beerput voedselresten aangetroffen. Zo weten we dat Karels chefs gebruik maakten van exotische specerijen, zoals paradijskorrel, mosterdzaad en gemberwortel. Die ingrediënten heb ik verwerkt in mijn saus”, aldus Pieter Lonneville.

Rebelse saus

Cultuurschepen Nico Blontrock vult aan: “Omdat Karel de Soute de belastingen verhoogde, hij moest zijn oorlogen en luxeleven financieren, was hij niet geliefd bij de Bruggelingen. Het Brugse volk kwam geregeld in opstand, met de nieuwe frietsaus brengen we een ode aan de opstandige Bruggelingen: we brengen de dure specerijen terug naar het volk. ‘Sause’ is een rebelse frietsaus, zoetzuur en vol pit, zoals de Bruggelingen.

Claasics for Classics loopt van 21 juni tot en met 21 september. De nieuwe frietsaus is te koop in alle deelnemende frituren en in Atelier Tête Pressée.

