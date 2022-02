Cello in vlas blikvanger van museum Texture in Kortrijk

Onderzoeker en instrumentenbouwer Tim Duerinck bouwde de afgelopen vijf maanden aan een cello in vlas voor museum Texture. Cellist en componist Benjamin Glorieux stelde de vlascello op punt. Het instrument krijgt, na een concert op 11 maart, een ereplaats in de Wonderkamer van het museum.

Tim Duerinck is altijd op zoek naar nieuwe materialen en vormen om unieke muziekinstrumenten te bouwen. Met elk experiment verlegt hij de grenzen van wat mogelijk lijkt in de traditionele vioolbouw. Voor zijn masterproef aan het Koninklijk Conservatorium Gent verraste hij met een piepschuimcello.

“Tegenwoordig is het met carbon- en vlasvezel (lacht). Dat is duurzaam en klinkt warm en goed”, vertelt Tim. “Een vlascello is niet zoals een houten instrument, dat je stapsgewijs kan assembleren. Ik gebruikte voor het bouwen van deze vlascello een mal. Als iets niet goed was, moest ik volledig herbeginnen. Vlas is een lange, stijve, lichte vezel, wat ze ideaal maakt voor composietmaterialen en dus ook voor muziekinstrumenten.”

“Het heeft een natuurlijk dempend karakter, daardoor krijgen muziekinstrumenten uit vlas een warme, ronde klank. En Texture is een inspirerende plek. Ik ben blij dat ik gedurende de voorbije vijf maanden van het museum de kans kreeg om verder te experimenten en te innoveren met muziekinstrumenten uit vlas.”

Vlasliederen

Cellist en componist Benjamin Glorieux stelde de vlascello op punt. Hij brengt op 11 maart voor Festival Kortrijk in de Kroonzaal van Texture een uitverkocht solorepertoire ter ere van de vlasnijverheid. Glorieux dook ervoor het archief van Texture in, waar hij vlasliederen zoals het ‘Weverslied’, ‘Rokkengang’ en ‘Daar zat een stokoud moederke’ vond. “Stel je geen Schubert voor, maar pure volksmuziek. Deze vlasmuziek moest de zware fysieke arbeid verlichten”, zegt de cellist, die nog meegeeft dat er nog concerten volgen.

De vlascello wordt na het concert van Glorieux opgesteld in de Wonderkamer van Texture. Het museum voorziet hierbij ook een mini-documentaire. Die toont niet alleen hoe het instrument tot stand kwam, maar laat ook horen hoe de vlascello klinkt.

(PVH)