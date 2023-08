Buurtbewoners dienen 176 bezwaren in tegen ‘Cold War Tank Museum’ in legerkazerne

Het War Heritage Institute diende een vergunningsaanvraag in voor de exploitatie van een ‘Cold War Tank Museum’ in de voormalige legerkazerne langs de Kemmelseweg in Ieper. Buurtbewoners in de omliggende wijken dienden echter 176 bezwaren in. “We hebben niets tegen een statisch museum, maar als de tanks rijden zorgt dat echt wel voor overlast”, zegt Pieterjan Naeyaert van het buurtcomité.

Het War Heritage Institute (WHI) kondigde in juli 2020 aan dat het een deel van de loodsen van de met sluiting bedreigde legerkazerne 1WM Lemahieu wil overnemen voor het stockeren en tentoonstellen van legervoertuigen. Ondertussen is duidelijk dat de aan het ministerie van Defensie verbonden organisatie er een tankmuseum wil uitbaten op de site.

Begin 2022 begon de facebookpagina ‘Ieper Leefbaar’ op te treden als spreekbuis voor buurtbewoners die ongerust waren over de geluidsoverlast die het museum zou veroorzaken. Op de gemeenteraad stelde Jan Breyne (CD&V) de verenigbaarheid met zo’n tankmuseum en het imago van Ieper als vredestad in vraag. Beide opposanten voorspellen dat het museum een ‘oorlogspretpark’, iets wat Ieperling en directeur van WHI Franky Bostyn ontkent.

Omgevingsvergunning

Nu heeft War Heritage Institute dus een vergunning aangevraagd voor de exploitatie van het museum. Opvallend is dat het project in de aanvraag ‘Cold War Tank Museum’ meekrijgt, al is nog niet duidelijk is of dat ook de uiteindelijke naam wordt van het museum, dat in 2027 de deuren zou moeten openen.

Openbaar onderzoek

Zoals gebruikelijk bij een vergunningsaanvraag is er ook een openbaar onderzoek waarbij burgers bezwaren kunnen indienen tegen het project. Een buurtcomité slaagde er zo in om 176 bezwaren te verzamelen. “Het gaat om bewoners van Ter Olmen, Ter Wilgen, Ter Linden, de Witte Huizen, Pannenhuisstraat en Hommelhofstraat”, zegt Pieterjan Naeyaert van het buurtcomité. “Wij hebben niets tegen een statisch museum met tanks, maar wel tegen het rondrijden van tanks. De trillingen en het geluid die de tanks veroorzaken hebben een enorme impact heeft. Het stoort echt wel. In de aanvraag staat: de tanks worden hoofdzakelijk statisch tentoongesteld, enkel bij een specifiek aantal evenementen wordt nog overwogen om ook dynamische demonstraties te geven met een beperkt aantal van deze voertuigen. Dat kan je natuurlijk ruim interpreteren. Onze vraag is vooral om dit duidelijk te omschrijven om hoeveel keer het gaat en wanneer.”

Trillingen

Wim Honoré woont in Ter Olmen langs de Oude Vaart Ieper-Komen, op 50 meter van de kazerne. “Ik kan je verzekeren: wij kunnen niet meer buiten van de trillingen als ze met die tanks rijden. In de keuken stonden de tassen te dansen. Aangezien het vrijwilligers zijn doen ze het bovendien op zaterdag en zondag. Dan moet je niet meer in je tuin zitten. Dat is onmogelijk”, zegt Wim Honoré. “Sedert dat de omgevingsvergunningaanvraag uithangt is dat wel niet meer gebeurd.”

Bijzondere voorwaarden

Schepenen Philip Bolle (Vooruit) en Dimitry Soenen (N-VA) namen de bezwaarschriften in ontvangst. “Er zijn nog andere bezwaren via andere kanalen binnengekomen en wij gaan proberen al die opmerkingen te verzoenen”, zegt schepen Bolle. “Het gaat immers niet om een eenmalig evenement, maar iets dat voor vele tientallen jaren daar zal zijn. De stad vindt het belangrijk dat er enerzijds een nieuwe schakel bijkomt in de beleving van wat er in de stad te doen is, maar we begrijpen heel goed dat we ervoor moeten zorgen dat de belangen met elkaar verzoenbaar zijn. We kijken met de bouwheer om daaraan tegemoet komen. Dan gaan we een vergunning uitschrijven, waar wij bijzondere voorwaarden aan kunnen toevoegen om ervoor te zorgen dat peis en vree in de omgeving wordt bewaard.”

Overleg

“Op dit moment is er niet voorzien om dynamische demonstraties te geven met tankvoertuigen”, legt schepen voor Musea Dimitry Soenen uit. “Ik zit vaak samen met WHI in Brussel en daar werd benadrukt dat daar geen ruimte voor is. Ze willen wel dat alle voertuigen die daar toekomen ook onderhouden worden en in functie daarvan soms een kort testritje maken. Er zijn afspraken met het WHI dat dit maar heel beperkt mag gebeuren. Aangezien het om een militair domein gaat mogen ze in principe doen wat ze willen, maar wij hebben aangedrongen om de burgerlijke procedure te volgen zodat er ook overleg met de buurtbewoners mogelijk is. Ik wil dat overleg gerust ook bijwonen zodat duidelijk afspraken kunnen gemaakt en op papier gezet worden.”

“Geen plezierritjes”

Directeur Franky Bostyn van War Heritage Institute bevestigt dat het niet de bedoeling is om veel met tanks rond te rijden op de site. “Dat staat ook zo niet in de aanvraag. Wij vragen stockage en een onderhoudsatelier om aan die voertuigen te werken. Je kunt dat vergelijken met naar de garagist te gaan. Je moet die auto dan eens in gang steken en een testritje doen. Maar plezierritjes worden er niet gedaan”, aldus Franky Bostyn. “Als dat eens zal gebeuren dan zal dat zijn in het kader van een evenement. Net zoals evenementen als Ieperfest en de rally zal er daarvoor dan een aparte vergunning aangevraagd worden. Dat kan één tot drie keer per jaar zijn, misschien eens een weekend. Meer dan dat zal het niet zijn.”

Geluidsmetingen

“We hebben geluidsmetingen laten doen door de milieupolitie, met ons zwaarste pantservoertuig op twee verschillende punten, en er waren geen problemen. Dat verslag zit in de aanvraag. Als er een camion passeert op de Kemmelseweg dan hoor je alleen maar die camion.”

Franky Bostyn, directeur van War Heritage Institute. (Foto TOGH)

Het buurtcomité denkt echter dat de metingen te dicht bij de Kemmelseweg zijn gebeurd. Toch hoopt Franky Bostyn dat de plooien kunnen gladgestreken worden. “We hebben veel positieve reacties gekregen op het project. De weinig negatieve reacties kwamen van anonieme facebookaccounts en daarmee kan je moeilijk in dialoog gaan. Tot heel recent een aantal mensen zich kenbaar gemaakt hebben. Zij hebben ons niet gecontacteerd, maar wel brieven bij de mensen in de bus gestoken om te vragen bezwaar in te dienen. Zo’n brief is bij mij terechtgekomen en ik heb dan een van die mensen gebeld en uitgenodigd voor een gesprek. Ze gingen kijken voor een moment maar hebben nog niets laten weten. Onze deur blijft open. We willen constructief de dialoog aangaan, maar willen ook ons project realiseren. We hebben er vertrouwen in dat het stadsbestuur onze aanvraag gunstig zal evalueren want alles ik conform te wettelijke bepalingen.”

Ieper Vredestad

Het stadsbestuur lijkt het project alvast gunstig gezind, ondanks de kritiek dat het onverzoenbaar zou zijn met het imago van vredestad. “Ik zie daar niet onmiddellijk een onverenigbaarheid”, zegt schepen Philip Bolle. “Ieper Vredestad sluit niet uit dat je oorlog in al zijn facetten gaat bekijken en laten onderzoeken. We hebben het IFFM dat de gevolgen van de Eerste Wereldoorlog belicht. Ik denk dat het een aanvulling kan zijn, in het licht van wat nu in Oekraïne gebeurt en een hernieuwd besef bij de mensen dat een stevige defensie misschien toch niet overbodig is. Je kan ze misschien niet koppelen aan elkaar, maar ze zitten wel in de slipstream van elkaar.” (TOGH)