Buitenlandse toeristen ontdekken volop de Brugse musea: 12 procent meer bezoekers dan vorig jaar

Musea Brugge blikt terug op een zeer succesvol werkjaar. De verschillende stedelijke musea en monumenten mochten in 2023 welgeteld 770.365 bezoekers ontvangen. Dat is een stijging met maar liefst 12 procent tegenover 2022.

Burgemeester Dirk De fauw: “Hiermee komen we opnieuw op het niveau van vóór de moeilijke coronajaren. Zeker als we rekening houden dat het Sint-Janshospitaal het grootste deel van het jaar gesloten was door de opbouw van de nieuwe museumopstelling, en dat de openingsuren van enkele locaties ingeperkt werden.” De absolute publiekslieveling bij binnen- en buitenlanders blijft nog steeds het Belfort. Het afgelopen jaar bewonderden ruim 220.000 bezoekers het unieke panorama vanop de Halletoren. Het OLV-kerk, met de Madonna van Michelangelo als pronkstuk, en het Groeningemuseum vervolledigen de top drie met respectievelijk 190.000 en 116.000 bezoekers.

Stadhuis scoort

Naast die top drie springen nog twee locaties eruit als sterkste stijgers. “Het Gruuthusemuseum kreeg met 61.000 geïnteresseerden bijna evenveel bezoekers over de vloer als in 2019, toen we het vernieuwde museum na vijf jaar onder veel belangstelling heropenden”, zegt Elviera Velghe, directeur Musea Brugge – Publiek & Tentoonstellingen. “En het bezoekersaantal in het Stadhuis steeg dan weer tot 60.000 bezoekers, of bijna de helft meer tegenover 2022. We zijn dan ook uitermate tevreden dat onze bezoekers deze twee toplocaties herontdekken, mede dankzij een succesvolle zomercampagne en de nieuwe historische zaal met de ‘Zwintafel’ in het Stadhuis.”

Britten zijn terug

Liefst 70 procent van de museumbezoekers komt uit het buitenland. “Vooral onze buurlanden laten zich nog steeds graag onderdompelen in de Brugse kunst en cultuur”, ziet Nico Blontrock, schepen van Cultuur. “Zo kregen we ruim 126.000 Franse, 82.000 Nederlandse en 78.000 Duitse bezoekers over de vloer, allemaal in stijgende lijn. Maar nog opvallender: na de moeilijke beginjaren van de Brexit zijn we ook bijzonder blij om te zien dat ook de Britten opnieuw de weg naar Musea Brugge hebben gevonden. Onze musea ontvingen bijna 2,5 keer meer bezoekers uit Groot-Brittannië dan in 2022, goed voor maar liefst 69.000 tickets.”

Ook van buiten Europa blijft de belangstelling groeien. Zo kwamen er ruim 63.000 bezoekers uit de Verenigde Staten, goed voor een stijging met 25 procent. “Hoewel we in 2023 geen nieuwe tentoonstellingen hadden, bleven liefhebbers vanuit alle hoeken van de wereld met veel belangstelling naar Musea Brugge komen. Een bewijs dat onze steengoede vaste museumopstellingen en interessante en verrassende activiteiten in de smaak vallen”, aldus een tevreden cultuurschepen Blontrock.

2024 wordt een boeiend jaar voor Musea Brugge. “Uiteraard blijven we inzetten op onze vaste opstellingen en hebben we een goedgevulde, diverse activiteitenkalender in petto. En in april gaat de toptentoonstelling ‘Rebel Garden’ van start in het kader van Triënnale Brugge 2024. Veel om naar uit te kijken dus”, besluit Elviera Velghe.

Het vernieuwde Sint-Janshospitaal valt na de heropening op 16 december in de smaak. Op amper twee weken tijd bezochten al ruim 6.500 mensen het volledige heringerichte museum. In het najaar opent daar als klapstuk de nieuwe multimediale ‘Memling Experience’ op de middeleeuwse hospitaalzolder, wat ongetwijfeld voor een boost in de bezoekcijfers zal zorgen.