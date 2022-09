Brugse topexpo verwelkomt 30.000ste bezoeker

Woensdag verwelkomde Musea Brugge de 30.000ste bezoeker voor de tentoonstelling ‘Underneath the Shade We Lay Grounded’ van Otobong Nkanga. De expositie loopt nog tot en met zondag 25 september in het Sint-Janshospitaal. Op donderdag 22 september kunnen bezoekers de expo tot 22 uur bezoeken tijdens een afsluitende nocturne.

De Brugse cultuurschepen Nico Blontrock en Elviera Velghe, directeur Musea Brugge Publiek & Tentoonstellingen, verwelkomden persoonlijk de 30.000ste bezoeker aan de tentoonstelling. Die bezoeker was de 20-jarige student Toerisme Britt Blancke, die samen met haar grootmoeder Joséphina De Clerck een bezoek bracht aan de indrukwekkende expo in het 12de-eeuwse hospitaal. Beide maken geregeld samen een cultuurtripje en hadden eerder vandaag ook al het Gruuthusemuseum bezocht.

Inspiratiebron

Volgens Elviera Velghe heeft de tentoonstelling aangetoond dat de Brugse oude kunstcollecties een onmetelijke inspiratiebron vormen voor hedendaagse kunstenaars: “Nkanga gaf zowel het historische gebouw als de aanwezige kunstobjecten een extra dimensie. Het succes en de aanpak van deze expositie zet nu ook Musea Brugge op de internationale kaart voor hedendaagse kunst.”

Nocturne

Op de laatste donderdag neemt Musea Brugge in alle sereniteit en schoonheid afscheid: het Sint-Janshospitaal blijft langer open voor een nocturne, die ook kadert in het festival The Healing Museum. Bezoekers kunnen tijdens die avondopening niet alleen genieten van de kunstwerken en de unieke setting van deze expo, maar ook van live performances van Dalilla Hermans en museumdichter Seckou Ouologuem rond Nkanga’s installatie ‘Taste of a Stone’