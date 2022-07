Brugse stadsschouwburg toont zijn geheimen

Deze zomer opent de Koninklijke Stadsschouwburg van Brugge opnieuw zijn deuren. Cultuurcentrum Brugge nodigt je graag uit om de magie van het theater voor, op én achter het podium te ervaren. Een koel plekje om te koesteren in deze hete dagen. De Brugse pluchen palace toont al zijn geheimen.

Een volledig nieuw parcours leidt je tot en met maandag 29 augustus doorheen de historische Koninklijke Stadsschouwburg in de Vlamingstraat in Brugge, die uit het midden van de 19de eeuw dateert. Je maakt kennis met publieke locaties zoals de inkomhal of de imposante zaal, maar deze keer laat de Koninklijke Stadsschouwburg ook zijn verborgen hoeken zien.

Artiestenloges

Elke plek zit boordevol geschiedenis, objecten en anekdotes die het Brugse cultuurhuis graag met je deelt. Sluip doorheen de oude catacomben, verken de artiestenloges of sta in de spotlights op de scène. Ook de jongsten halen hun hart op via een interactief kinderparcours.

Je kunt zelfs in de orkestbak zitten. © Michel De Pourcq

De schouwburg is van donderdag tot maandag, telkens van 13 tot 18 uur, toegankelijk. Tickets kosten 6 euro, 3 euro voor -26 jarigen en de inkom is gratis voor Bruggelingen. Reserveren via ccbrugge.be/deschouwburgvertelt of ticketsbrugge.be.

Schatten op zolder

Intiem genieten van de Koninklijke Stadsschouwburg? Combineer een rondleiding met een voorafgaand ontbijt. Met onze ontbijtformule geniet je van een ontbijt onder het kristal en klatergoud van onze historische foyer. Daarna neemt een gids je mee op sleeptouw om alle geheimen van de Stadsschouwburg uit de doeken te doen.

Is de schouwburg voor jou bekend terrein en wil je graag dat tikkeltje meer? Of ontdek jij graag schatten op zolder die niet in het gewone parcours aan bod komen? Kies dan voor een geleide rondleiding en ontdek nog meer verhalen van de Brugse Schouwburg. Een gids neemt je mee op sleeptouw en toont je in alle rust de uiterste hoekjes van het historische gebouw.

Groepen

Je kan individueel inschrijven voor een rondleiding op donderdag-, vrijdag- of zaterdagvoormiddag. Een rondleiding gaat door vanaf drie inschrijvingen. Boek je graag een groepsrondleiding (10 of meer personen)? Contacteer cultuurcentrum@brugge.be.

Reserveer je ontbijtsessie of je rondleiding via www.ccbrugge.be/deschouwburgvertelt.