Brugse slagerszoon Yves Gabriëls met fake bloed in de Poortersloge: “Ik speel een beetje God”

Slagerszoon Yves Gabriëls tovert de Poortersloge in Brugge tot 29 oktober om in een anatomisch theater. Voor de expo ‘Simulacrum’ nodigde de seizoenskunstenaar van het Cultuurcentrum Brugge een aantal bevriende artiesten uit.

“Ik ben opgegroeid in een slagerij. Mijn vader baatte jarenlang een beenhouwerij uit in de Astridlaan in Assebroek. Voortdurend omringd zijn met vlees, beenderen en bloedworst heeft mij getekend als kunstenaar”, bekent Bruggeling Yves Gabriëls (54), die design & expo lessen geeft in het beroeps secundair onderwijs in Antwerpen.

Vleeshaken

Wanneer we de Poortersloge binnengaan, lijken we wel terecht gekomen in een slagerij. We bespeuren vleeshaken, varkensvellen op sterk water in grote potten. Er druppelt zelfs bloed vanop het plafond via een wijnglas op hersenen, die uitgestald zijn op een operatietafel – een akelige knipoog naar de autopsie kamer van het concentratie kamp in het Duitse Sachsenhausen. De gruwel wordt nog geaccentueerd door witte rook die de eerste kamer in een dreigende, mistige sfeer hult.

Maar schijn bedriegt, niets is wat het lijkt. Een ‘Simulacrum’ betekent ‘een kopie zonder origineel’. Het bloed en de hersenen zijn fake, enkel de vleeshaken komen uit de beenhouwerij van zijn vader. Yves Gabriëls creëert met keramiek, plastic, gistende scoby vellen, digitale beelden en 3 D printers een imaginaire wereld.

Atelier uitgebrand

“Vroeger maakte ik schilderijen met echt verf. Maar in 1996 brandde mijn atelier langs de Steenkaai volledig uit. Al mijn werk was weg. Het heeft lang geduurd eer ik opnieuw begon te tekenen.”

“Sinds 2010 is mijn iPad mijn atelier, de Apple pencil mijn potlood. Het is echt fantastisch hoe gedetailleerd je met die digitale pen kunt tekenen. Elke dag, als ik pendel naar mijn werk in Antwerpen, ben ik er in de trein mee bezig”, legt de Bruggeling uit.

Niet toevallig ondertekent Yves Gabriëls al zijn werken met het cijfer 6996. Want se jaren 1969 en 1996 waren twee mijlpalen in zijn leven: zijn geboortejaar en het jaar dat zijn atelier uitbrandde, dat zijn carrière en totaal andere wending gaf. Nu is zelfs artificiële intelligentie een bondgenoot voor Yves Gabriëls en zijn artistieke vrienden Michaël Samyn, Auriea Harvey, Koosje Schmeddes & Dirk Schellekens in de expo in de Poortersloge.

God spelen

In ‘Working with code’ bijvoorbeeld zien we een computeranimatie waarin een naakte vrouwenfiguur beweegt. “Ik voel mij als een dokter Frankenstein, ik maak virtuele mensen, het is een beetje God spelen”, knipoogt Yves Gabriëls, die van het Cultuurcentrum Brugge ook een muurwerk in de Biekorf mocht realiseren. Wekt het verwondering op dat hij ook op die plek een anatomisch theater creëerde?

Info: www.ccbrugge.be