Brugse leerlingen realiseren samen met bewoners van drie woonzorgcentra een uniek erfgoedproject

Musea Brugge bracht de voorbije maanden Brugse leerlingen en bewoners van drie woonzorgcentra samen voor een uniek erfgoedproject. Samen met de leerlingen bundelden de bewoners herinneringen die zij willen doorgeven aan volgende generaties tot de mini-expo ‘Van alle tijden’. Die is deze zomer te zien in de publieke ruimtes van drie Brugse woonzorgcentra.

De laatstejaarsleerlingen van KTA Brugge, MIA en Steinerschool Brugge trokken voor dit project naar drie Brugse woonzorgcentra: Ter Potterie, Ten Boomgaarde en Westervier. Beeldend kunstenaar Sara Claes en theatermaker Kathlyn Wuyts bereidden de leerlingen voor op de gesprekken en coachten hen bij de creatieve verwerking ervan. Het resultaat zijn drie mini-expo’s in de drie deelnemende woonzorgcentra.

Participatie

Geert Souvereyns, conservator erfgoed van het dagelijks leven bij Musea Brugge: “Voor Musea Brugge is dit een experiment in participatief verzamelen. De tijd is voorbij dat alleen een museumconservator beslist wat erfgoed is en wat niet. In het project ‘Van alle tijden’ laat Musea Brugge de jonge en oude generatie zelf nadenken over welke verhalen, herinneringen en objecten zij willen doorgeven aan het nageslacht.”

Bewoners van drie woonzorgcentra werkten samen met Brugse laatstejaarsleerlingen dit project uit.

“Voor zowel de jongeren als de ouderen was dit een intense ervaring, die tot een waardevol en verrassend resultaat heeft geleid”, zegt Martin Jacques, directeur van WZC Ten Boomgaarde. “De expowanden van ‘Van alle tijden’ nodigen bewoners en hun bezoekers uit om te luisteren naar fragmenten uit de gesprekken, die de leerlingen hebben geselecteerd, en om hun levensverhalen met elkaar te delen. Wij zijn dan ook trots dat we konden deelnemen aan dit mooie project.”

Frisse blik

Brugs schepen van Cultuur Nico Blontrock, zelf ook groot liefhebber van mondelinge geschiedenis en verhalen uit ‘de tijd van toen’: “Bijzonder aan dit project is de uitwisseling tussen jongeren en ouderen, die zorgt voor een frisse blik op de levensverhalen van de bewoners.”

“Waar ik ook van geniet is het sappige Brugse dialect waarin de verhalen verteld zijn. Veel kleurrijke uitdrukkingen, die mensen vroeger gebruikten, bestaan vandaag niet meer. Door deze verhalen te bewaren zorgt Musea Brugge ervoor dat het ‘oude’ Brugse dialect ook door komende generaties gesmaakt kan worden. Ik ben blij dat Musea Brugge dit soort waardevolle projecten kan opzetten”.

Ouderenzorg

Pablo Annys, Brugs schepen voor Sociale Zaken en voorzitter van Mintus, vult aan: “Levensverhalen zijn niet alleen interessant voor de erfgoedwerking. Ook binnen de ouderenzorg spelen zij een belangrijke rol. In de woonzorgcentra van Mintus organiseren de ergotherapeuten en animators regelmatig reminiscentie-activiteiten, waarbij bewoners worden gestimuleerd om samen herinneringen op te halen.”

“Dit heeft een gunstige invloed op het welzijn van ouderen. Ook door de connectie tussen verschillende generaties heeft ‘Van alle tijden’ een grote maatschappelijk waarde”.

De deelnemende leerlingen. © Musea Brugge

De expowanden zijn te bezichtigen tussen 16 juni en 18 september in de publieke ruimte van woonzorgcentra Ter Potterie, Ten Boomgaarde en Westervier. Het project zal uitmonden in een interactieve installatie in het Brugs Volkskundemuseum, waar jong en oud levensverhalen kunnen ontdekken en met elkaar delen.