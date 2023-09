Brugse expohal kost 6 miljoen euro meer dan voorzien

De bouw van de nieuwe tentoonstellingshal BRUSK nabij de Garenmarkt in Brugge zal 5 à 6 miljoen euro duurder kosten dan aanvankelijk geraamd. Op maandag 25 september moet de Brugse gemeenteraad zijn fiat geven over die prijsherziening, zodat de aannemersgroep CIT Blaton kan verder werken.

De inflatie treft ook de bouwsector. Bijgevolg heeft de groep CIT Blaton, het internationaal consortium dat de nieuwe tentoonstellingshal BRUSK in opdracht van de stad Brugge bouwt, erop gewezen dat die prijsstijgingen ook voor BRUSK en het aanpalend onderzoekscentrum BRON van toepassing zijn.

Design & build

“Het museumproject wordt gerealiseerd via de specifieke ‘design & build’-formule. De groep ontwerpers voert ook uit”, legt de Bruse burgemeester Dirk De fauw uit. “In onderling overleg moet de prijsstijging dus grondig bekeken worden. We zijn er wel in geslaagd om te vermijden dat de lopende onderhandelingen enige impact hebben op de vooropgestelde timing.”

“De werkzaamheden zitten nog steeds op schema. Doorheen de vele besprekingen werden alle mogelijkheden onderzocht maar finaal bleek dat enkel het gangbare instrument van de “prijsherziening” tegemoet kan komen aan de nieuwe reële marktsituatie en dit voor een langere periode, die eventuele fluctuaties doorheen de bouwperiode kan opvangen.”

Prijsherziening

“Dit instrument wordt altijd toegepast in bouwprojecten, maar binnen de specifieke formule van ‘design & build’ werd dit aanvankelijk niet voorzien in dit project. Er moest dus gezocht worden naar een formule die voor beide partijen billijk is. Na veelvuldig juridisch onderzoek met diverse advocatenkantoren wordt nu finaal voorgesteld om met een prijsherzieningsformule te werken, die het best aansluit met de realiteit en een evenwicht in de risico’s garandeert.”

“Het zwaartegewicht van de meerprijzen wordt niet enkel bij de Stad werd gelegd, de last wordt door zowel de opdrachtgever als de opdrachtnemer gedragen. Eigen aan de toepassing van een prijsherzieningsformule is dat die periodiek fluctueert, dus elke maand wordt dit per vorderingsstaat berekend en toegepast volgens de actuele parameters”, aldus Dirk De fauw

6 miljoen

“In die context is het bijzonder moeilijk om daar nu een concreet bedrag op te kleven, zeker met nog een bouwperiode van nog anderhalf jaar in het verschiet, maar we houden rekening met een meerprijs van 5 à 6 miljoen euro”, aldus Dirk De fauw, die erop wijst dat er nog geen akkoord is met CIT Blaton. Daarvoor moet eerst de goedkeuring van de gemeenteraad van eind september afgewacht worden…

De prijs van het nieuwe gebouw, dat ontworpen werd door het gerenommeerde Gentse architectenduo Robbrecht & Daem samen met de Brugse Architecten Salens, was aanvankelijk geraamd op 28,5 miljoen euro. Nog voor de eerste steen werd gelegd, in september 2021, verhoogde de kostprijs tot 47 miljoen euro. Vlaanderen subsidieert 60 procent of 27 miljoen euro. Nu komt daar nog eens 6 miljoen bij…