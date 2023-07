Brugse dobbelbeker is nu ook Vlaams erfgoed

Vlaanderen erkent 17de eeuwse dobbelbeker uit het museum van O.L.V. ter Potterie in Brugge als Vlaams erfgoed

Het museum van O.L.V. ter Potterie bewaart een rijke en veelzijdige erfgoedcollectie, waaronder een uitzonderlijke deelcollectie edelsmeedkunst. Vlaanderen heeft een zeventiende-eeuwse dobbelbeker uit die collectie nu erkend als Vlaams erfgoed.

Zeldzaam

Schepen van cultuur Nico Blontrock legt uit: “Dit is het 85-ste collectieobject uit onze collectie dat tot de Vlaamse Topstukkenlijst behoort. Het nieuwe topstuk maakt deel uit van de prachtige collectie van OCMW Brugge, dat in beheer is van Musea Brugge. Dobbelbekers of dobbelglazen zoals deze zijn zeer zeldzaam. De beker past dan ook perfect in de lijst met Vlaamse Topstukken, stuk voor stuk zeldzame en onmisbare objecten en verzamelingen”.

Leeuwenkop

Onderaan de dobbelbeker staan Brugse zilvermerken, met name een gekroonde leeuwenkop en een gekroonde gotische letter b. Daarnaast bevat het stuk een jaarletter ‘b’, waardoor het heel precies kan gedateerd worden in 1655-1656. En natuurlijk staat er in het zilver ook een meesterteken. Dat merk, een ‘GB’ of ‘BG’, verwijst wellicht naar de edelsmid Bernaert Geeraerts.