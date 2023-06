Brugs Volkskundemuseum heeft na vacature vijfde museumkat: daar is Aristide de Vijfde!

Begin vorige maand deelde Musea Brugge een bijzondere vacature voor… een zwarte museumkat. Er kwamen veel reacties op de vacature: de eigenaars van 21 katten stuurden hun cv in. Na een intensieve selectieprocedure stelt Musea Brugge op zondag 25 juni trots de kersverse museumkat Aristide de Vijfde voor in het Volkskundemuseum.

Het Volkskundemuseum heeft opnieuw een mascotte. Na de verdwijning van Aristide IV ging Musea Brugge op zoek naar een opvolger met talent voor kopjes geven, muizen vangen in het museum en dutjes doen in de zon.

Speels

“De nieuwe Aristide – de Vijfde van zijn naam – is een jonge, sociale kater uit Heist-op-den-Berg. Hij is dol op de aaitjes en aandacht van museumbezoekers. Het is een speels en nieuwsgierig katje dat graag op verkenning gaat in het Volkskundemuseum en de museumtuin”, vertelt schepen van Cultuur Nico Blontrock.

“Aristide de Vijfde is momenteel nog wat aan het wennen aan zijn nieuwe thuis, maar zondag stellen we hem officieel voor tijdens een Blijde Intrede op de Volkse Verjaardag (MB op zondag), een feest ter ere van de vijftigste verjaardag van het museum. Vanaf dan kunnen bezoekers Aristide V ontmoeten in het museum, de museumherberg ‘In de Zwarte Kat’ of de tuin.

Eigen hofhouding

Als nieuwe mascotte van het museum krijgt Aristide een eigen hofhouding: zes medewerkers van Musea Brugge zullen de museumkat dagelijks voederen en vertroetelen. Na een lange dag vol avontuur en kattenkwaad kan hij zich terugtrekken in zijn eigen appartement in het museum. Het appartement is volledig ingericht naar zijn behoefte: een hoekje voor dutjes, een krabpaal voor krabbeltjes en speeltjes voor als hij nog niet is uitgespeeld.