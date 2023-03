Brugs kunstenaar Johan Van Mullem mag in Koninklijke Musea voor Schone Kunsten in Brussel exposeren: “Covid heeft mijn visie op kunst én op de mensheid veranderd”

Op 31 maart opent in de Koninklijke Musea voor Schone Kunsten in Brussel de solotentoonstelling ‘For Love’s S(n)ake!’ van de Brugse kunstenaar Johan Van Mullem. Hij krijgt er twee zalen. Vijftig tekeningen, beelden en schilderijen illustreren zijn gewijzigde visie op de kunst, de mens én de wereld voor en na covid.

“Ik ben weliswaar in Kongo geboren, maar stam uit een eeuwenoude Brugse familie”, benadrukt Johan Van Mullem (63). “Mijn vader Jozef Van Mullem, een landbouwingenieur die in 1959, toen ik amper elf maanden oud was, uit deze Belgisch kolonie moest vertrekken, heeft onze stamboom laten opmaken. Die gaat in Brugge terug tot de 14de eeuw! En mijn mama Jacqueline, die 90 jaar oud is, is de zus van wijlen accordeonist Roger Danneels.”

Passie

“Tot mijn zevende heb ik in Brugge gewoond, nadien werd mijn papa diplomaat en verhuisden we naar Tunesië en Zweden. Muziek en tekenen zit in onze genen, ik wou ofwel muzikant ofwel kunstenaar worden. Maar mijn ouders zeiden: leer eerst een deftig beroep. Ik heb dan maar architectuur gestudeerd in Brussel en ben daar blijven wonen.”

Deliverence: een dyptiek van Johan Van Mullem © Hélène Lebailly

“In de loop van mijn carrière heb ik altijd jobs uitgeoefend die ik kon combineren met mijn echte passie, het tekenen. Of dat nu als architect voor het Brussels Gewest of als directeur Stedenbouw in Elsene was. Tot nu toe heb ik vooral in het buitenland geëxposeerd: in galeries in Londen, Parijs en New York.”

Slang

“Nu geven de Koninklijke Musea voor Schone Kunsten mij de kans om met nieuwe werken in dialoog te gaan met de vaste collectie. De reeks ‘Remedies’ biedt Brusselse kunstenaars, de hoofdstad heeft mij geadopteerd, een podium om te exposeren.”

De naam van de tentoonstelling luid: For Love’s S(n)ake’. Geconfronteerd met de menselijke kwalen stelt John Van Mullem in zijn erg persoonlijke en therapeutische kunst onze veranderende maatschappij in vraag. “De getoonde werken vallen uiteen in twee periodes: voor en na covid. De eerste zaal bevat monumentale zwartwit-tekeningen en sculpturen in klei.”

Coast I: een imaginair landschap van Johan van Mullem © Stradamedia

“Ik teken op een spontane manier, ongedwongen, als een kind, en creëer een duale wereld vol gekwelde geesten en suggestieve zelfportretten. Ik stel existentiële levensvragen: handelen we echt uit liefde? Vandaar de titel. Met de slang als symbool die meerdere betekenissen dekt.”

Lockdown

“Voor covid was ik vooral met mezelf bezig. Tijdens de lockdown ontdekte ik mijn tuin en begon ik kleurrijke, imaginaire en emotionele landschappen te schilderen. Met inkt, niet met verf. Het contact met de natuur opende voor mij de buitenwereld in een periode dat we allemaal thuis moesten zitten. Ik ben hierdoor andere levensvragen beginnen stellen. Zijn we niet allemaal levende wezens die het leven met elkaar delen?”

De expo van Johan Van Mullem in de KMSKB loopt nog tot 23 juli.