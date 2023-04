Bruggelingen Buiten Brugge moeten voortaan museumtickets betalen

Raadsleden Martine Bruggeman (N-VA) en Stefaan Sintobin (VB) protesteerden tijdens de gemeenteraad dinsdagavond dat de Bruggelingen Buiten Brugge niet meer gratis Musea Brugge binnen mogen: “Zij zijn nochtans ambassadeurs voor Brugge!”

“Een aprilvis? Degoutant! Ik blijf wel in Antwerpen!” De Bruggelingen Buiten Brugge ageren fel op hun Facebook-pagina. Deze uitgeweken Bruggelingen zijn razend, omdat ze in tegenstelling tot hun vroegere stadsgenoten sedert begin deze maand niet meer gratis Musea Brugge mogen bezoeken.

Geen aprilgrap

“Dit is geen aprilgrap, maar een besparingsmaatregel. De Stad Brugge heeft geld tekort, zeker?” Diverse leden van de vereniging ‘Bruggelingen Buiten Brugge’ gisten naar de recente maatregel van Musea Brugge. Ze kregen steun van twee Brugse gemeenteraadsleden: Martine Bruggeman (N-VA) en Stefaan Sintobin (VB).

Cultuurschepen Nico Blontrock gaf uitleg: “De bouw van BRUSK moet budgetneutraal zijn, bijgevolg moeten Musea Brugge hun inkomsten en uitgaven goed in het oog houden. Een extern bureau suggereerde om de prijzen voor de museumtickets met 1 euro te verhogen en het aantal reductietarieven te beperken.”

“Daarom moeten de Bruggelingen Buiten Brugge toegang betalen. Vorig jaar ging het om 458 personen die ons opzadelden met 5485 euro aan min-inkosten. Is het terecht dat een Zuid-Afrikaan die in Brugge geboren werd gratis binnen mag in onze musea? Neen toch, ik adviseer hen om een museumpas te kopen of lid worden van de Vrienden van de Musea. Dan kunnen ze ook een heel jaar gratis binnen.”