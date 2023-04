Bruggelingen Buiten Brugge boos omdat ze niet meer gratis binnen mogen in Musea Brugge

“Een aprilvis? Degoutant! Ik blijf wel in Antwerpen!” De Bruggelingen Buiten Brugge ageren fel op hun Facebook-pagina. Deze uitgeweken Bruggelingen zijn razend, omdat ze in tegenstelling tot hun vroegere stadsgenoten sedert begin deze maand niet meer gratis Musea Brugge mogen bezoeken.

“Dit is geen aprilgrap, maar een besparingsmaatregel. De Stad Brugge heeft geld tekort, zeker?” Diverse leden van de vereniging ‘Bruggelingen Buiten Brugge’ gissen naar de recente maatregel van Musea Brugge. Die hanteert andere openingstijden – het Groeningemuseum is voortaan op woensdag en niet meer op maandag gesloten – en licht verhoogde tarieven.

Kluwen van kortingen

Het is vooral het feit dat uitgeweken Bruggelingen sinds 1 april inkom moeten betalen, dat sommige BBB’ers hoog zit. Cultuurschepen Nico Blontrock verdedigt de maatregel: “We hebben onze prijzenpolitiek herzien en inderdaad geschrapt in het kluwen van kortingen en de gratis toegang voor sommige groepen.”

“De BBB’ers zitten daar ook bij, maar het is niet zo dat wij hen specifiek viseren. Musea Brugge moet op zijn centen letten, het is voor iedereen economische crisis. We moeten onze stedelijk musea draaiende houden en dus beter financieel beheren.”

“Trouwens, heel wat mensen hebben nu de Museumpas. Daarmee komen ze voordelig binnen in onze Musea. Dus ook de BBB’s, indien ze zo’n pas hebben”, aldus de Brugse cultuurschepen.