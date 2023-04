Bruggeling onder de loep (15): rentenier Aquilin Arents de Beerteghem, Arentshuis sluit als museum

Brugge zag in de voorbije eeuwen veel mensen passeren die in hun tijd grote bekendheid genoten maar daarna in de nevelen van de geschiedenis verdwenen. Gediplomeerd gids Chris Weymeis haalt elke week zijn loep boven en vertelt het verhaal van die ‘vergeten’ Bruggelingen. Vandaag: rentenier Aquilin Arents de Beerteghem.

Omdat het Arentshuis aan de Dijver op maandag 17 april als museum definitief zijn deuren sluit, besteden we aandacht aan Aquilin Arents de Beerteghem, de rentenier naar wie het huis en het museum is genoemd. Zoals het een edelman past, luidt zijn voornaam voluit Aquilin François Theodore Marie Ghislain, maar wij houden het bij Aquilin.

Oom en voogd

Hij wordt geboren in Brugge op 21 augustus 1849 als zoon van Albert Arents de Beerteghem en Marie van Caloen-Arents, een nicht van Albert. Volgens hoofdstadsarchivaris Jan D’hondt liep het leven van Aquilin aanvankelijk niet over rozen.

Al enkele weken na zijn geboorte sterft zijn moeder en op vijfjarige leeftijd verliest hij ook zijn vader. Tijdens zijn jeugd woont hij daarom bij zijn oom en voogd Charles van Caloen-Arents, voorzitter van de rechtbank van eerste aanleg in Brugge.

Twee dochters

Als enig kind van welstellende ouders bezit Aquilin een aanzienlijk familievermogen dat later nog met andere erfenissen wordt aangedikt. Na zijn humaniora in Doornik studeert Aquilin Arents aan de universiteiten van Leuven en Gent. In 1872 trouwt hij met Valerie de Thibault de Boesinghe en gaat het gezin wonen in het stadspaleis Dijver 16 dat ze hebben gekocht. Samen krijgen ze twee dochters.

Aquilin streeft geen professionele carrière na. Als rentenier heeft hij zijn handen vol met het beheer van zijn uitgebreide bezittingen. Daarnaast beschikt het echtpaar over heel wat dienstpersoneel, onder wie een lakei, een keukenmeid, een kamermeisje en een Engelse gouvernante. De zomermaanden brengt het gezin door op zijn kasteel Macieberg in Oostkamp.

Aquilin Arents de Beerteghem in 1905 op zijn kasteeldomein Macieberg in Oostkamp. © Beeldbank Stadsarchief Brugge

In zijn geboortestad is Aquilin als lid van de Cercle Photographique de Bruges een fervent fotograaf. Het familiearchief bezit dan ook een mooie verzameling glasnegatieven. Aquilin Arents overlijdt op 30 april 1923 op 73-jarige leeftijd.

Het gezin Arents woont aan de Dijver van 1872 tot 1908. Dat stadspaleis dateert van 1663, maar is tussen 1783 en 1827 in een laatclassicistische stijl verbouwd. Zo verwijst de ingang met zijn zuilen bekroond met palmbladkapitelen naar de ‘Egyptomanie’ in die periode. In de tijd dat Aquilin Arents er woont, wordt het interieur gedeeltelijk nieuw gestoffeerd.

In 1908 werd het huis, tegen de wil van Aquilin, door de stad Brugge onteigend om er een museum van te maken. Dat opende in 1910 de deuren en wordt nu, na 113 jaar, definitief gesloten.