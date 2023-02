Britse scholen verkiezen Hooge Crater en MMP17 boven In Flanders Fields Museum

Oppositiepartij CD&V deed een bevraging bij Britse scholen die in Ieper op bezoek zijn en kwam tot de vaststelling dat slechts 24 procent van hen het In Flanders Fields Museum bezoekt. 61 procent daarentegen brengt wel een bezoekje aan Hooge Crater of het Memorial Museum Passchendaele 1917. “We moeten onze koppositie in de streek kunnen herstellen”, zegt fractieleider Katrien Desomer van CD&V.

CD&V-gemeenteraadsleden Katrien Desomer en Peter De Groote stelden vast dat er merkbaar minder Britse jongeren in het straatbeeld te zien zijn in Ieper de laatste tijd en vroegen zich af of het In Flanders Fields Museum (IFFM) misschien aan populariteit heeft ingeboet ten opzichte van andere musea in de regio.

Bevraging

“Daarom deden we onze eigen bevraging”, zegt Katrien Desomer. Tussen juni 2022 en december 2022 werden aan elke groep die langs kwam dezelfde vragen gesteld: Hoelang duurt jullie bezoek? Bezoeken jullie het IFFM? Bezoeken jullie andere musea in de streek zoals Zonnebeke of Hooge Crater? Kennen jullie IFFM? Waarom kozen jullie niet voor IFFM? Zo hebben we zo’n 5.500 Britse kinderen bereikt. De samenstelling van de groepen betreft hoofdzakelijk schoolkinderen. De tweede grootste groep zijn militairen.”

Geen tranchés

De resultaten bevestigden hun vermoedens. “Slechts 24 procent van de groepen bezocht het in Flanders Fields Museum, maar 61 procent bezocht wel of het museum in Zonnebeke of Hooge Crater, 15 procent bezocht een ander museum of geen. Nochtans kende iedere verantwoordelijke van de groepen wel het IFFM”, vult Peter De Groote aan. “Op de vraag waarom er niet voor IFFM gekozen wordt zijn de meest voorkomende antwoorden: te weinig voeling tussen museum en ‘het veld’, geen combinatie met tranchés, gebrek aan busparking en de moeilijke toegankelijkheid van de binnenstad.”

Voeling met ‘het veld’

Daarnaast werd ook gepolst bij de 61 procent die voor Zonnebeke of Hooge Crater koos waarom ze dan wel naar daar gingen. “Voor het Memorial Museum Passchendaele 1917 waren de toegankelijkheid, de nabijheid van een busparking, de aanwezigheid van tranchés en de nabijheid van Tyne Cot. Voor Hooge Crater waren de troeven de combi van een ingangsticket met een drankje en de mogelijkheid om de eigen lunch te consumeren, de aanwezigheid van loopgraven en voeling met ‘het veld’.”

Koppositie

“We hebben deze resultaten doorgeven aan de dienst Toerisme en de dienst Musea. Zij bevestigden dat ze ook dat gevoel hadden”, zegt Katrien Desomer. “Gelukkig komt IFFM 3.0 eraan, het nieuwe museum dat in 2028 moet openen, maar ondertussen hebben ze ook 280.000 aan middelen gehad om zich opnieuw te positioneren in de Britse markt. Het is zeker niet de bedoeling om daar een politiek debat van te maken. Ze weten wat er moet gedaan worden en hebben daarvoor ook de middelen. Het is nu aan hen om aan de slag te gaan daarmee. Politiek heb je er niets bij te winnen als het museum slecht draait, maar we zullen het wel verder opvolgen. We hopen dat we onze koppositie in de streek kunnen herstellen.”

BAR-subsidie

Schepen van Musea Dimitry Soenen (N-VA) zegt dat de raad van bestuur van AGB Musea vorige week al besliste om een gelijkaardig maar kwalitatiever onderzoek te doen naar Britse schoolgroepen. “De timing van CD&V is dus niet toevallig. We hebben een Europese BAR-subsidie (Brexit Adjustment Reserve, red.) binnengehaald waarbij een van de voorwaarden was om dat onderzoek uit te voeren”, aldus de schepen. “De bedoeling is om echt het totaalpakket te zien te krijgen en te weten te komen waar we ons kunnen verbeteren, vanaf het moment dat de Britse groepen vertrekken tot wanneer ze terugkeren. Het gaat dus niet alleen om de inhoud, maar ook over de randvoorwaarden.”

Brexit

Dat het IFFM minder aantrekkelijk is geworden, wil de schepen niet gezegd hebben. “Het is meel moeilijk om te vergelijken. We komen uit de herdenkingsjaren die gevolgd werden door corona en brexit. Dat speelt allemaal een rol. We moeten sowieso onderzoeken hoe we ons beter in de kijker kunnen zetten. Vanaf volgend jaar zullen we ook inhoudelijk werken richting de nieuwe vaste tentoonstelling. Vandaar dat we ook nu die bevraging doen”, besluit Dimitry Soenen. (TOGH)