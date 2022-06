Brecht Schotte (41) opent na vijf jaar werk museum Klein Engeland

Klerken heeft een nieuw museum. Op wandelafstand van de Vredesmolen vind je ‘Klein Engeland, the secret war museum’. Vijf jaar lang spendeerde leerkracht Brecht Schotte (41) iedere vakantie aan de opbouw van zijn nieuw museum.

“Ieder steentje, iedere balk, elk likje verf of stuk behang: alles heb ik zelf gedaan”, vertelt Brecht. “Naast het verbouwen van wat vroeger een stal van ‘t Smishof was, moest er ook nog gezocht worden naar de juiste items om het museum mee te vullen. Ik had al wel een collectie, maar zocht nog tal van dingen bij. Die zoektocht leidde mij langs rommelmarkten, op stoffige zolders en zelfs tot in het buitenland. Zo mocht ik verscheidene verhalen optekenen, kreeg ik toegang tot heel wat persoonlijke documenten en foto’s die een zekere meerwaarde zijn voor het museum.” Het museum is uniek in zijn soort want opgevat als een huis van de jaren ’40 waar men doorheen de warme leefruimte, de slaapkamer enz het hele museum ontdekt en begint en eindigt in een café van toentertijd waar men het drankje, inbegrepen in de toegangsprijs, kan gebruiken. “ Alles hier is jaren ’40: bakelieten schakelaars, bloemetjes behang, cementtegels, inrichting enz. in de stijl van toen ademt het huis volledig de sfeer van de jaren ’40 . Het thema van het museum is verzet en collaboratie en vertelt hoe het dorp leefde tijdens WOII” geeft Brecht mee “ het museum kreeg de naam Klein Engeland mee omdat dit ook de bijnaam van Houthulst was tijdens WOII vanwege de grote weerstand die ontstond in de gemeente onder impuls van toenmalig burgemeester Hubert De Groote .”

Het leuke aan dit museum is dat men wordt aangemoedigd om in alle kasten, lades, schuiven en zelfs achter gordijntjes te gaan kijken, overal zit wel een stukje van het verhaal verborgen. “ Ook met de kindjes naar hier komen is best leuk: er is voor hen een zoektocht ‘ Kraak de Code’ die het bezoek aan het museum voor hen niet alleen leuk maar ook best spannend zal maken” aldus Brecht “Er is hier van alles en nog wat te horen, zien , lezen, er zijn bv clandestiene krantjes , valse papieren, wapens , sabotagemateriaal, geheime radio’s , spullen van geheime agenten die gedropt werden boven België en nog heel wat meer. Het museum gaat over keuzes maken en het begrijpen waarom die keuzes gemaakt werden. Hier vindt men ook uniformen, papieren, foto’s , affiches van de Vlaamse Hitlerjugend , de Vlaamse SS, het VNV en dergelijke meer. De wereld die verborgen moest blijven, de clandestiene operaties, de moed van de dorpelingen , verraad, vervolging en tenslotte de vrijheid komen aan bod in unieke, nooit voordien geziene items.” Een ideaal museum voor jong en oud om kennis te maken met de oorlogstijd in een gewoon gezin, met de verschillende meningen die een dorp vaak verdeelden maar ook om te zien hoe de mensen vroeger leefden, de oude stoof waarop gekookt werd, de metalen koffiekan, het serviesgoed, kortom er is bij Klein Engeland heel wat te ontdekken. “ Om het museum te bezoeken heeft men minimaal een uur tijd nodig, wie dat wil kan daarna gemakkelijk tot aan de Vredesmolen stappen vanwaar men een prachtig uitzicht over de streek heeft. Hoewel ons adres in de Molenweg 2 ligt, is de ingang , net om de hoek, via de Zarrenstraat , waar de naam en ingang duidelijk gemarkeerd zijn en waar ook parkeerplaatsen zijn.” Het openingsweekend gaat door op zaterdag 9 juli. Het museum is doorlopend open van 9 juli tot 22 juli van 9.30 u tot 12 u en van 13 u tot 17 uur. Toegangsprijs kost 7 euro pp drankje inbegrepen, kinderen tot 7 jaar komen gratis mee. Groepen zijn welkom op afspraak en betalen, 6 euro pp drankje inbegrepen, met een minimum 30 euro per groep een rondleiding door een gids is in de prijs begrepen. Wie meer wil weten over het museum kan hiervoor terecht op de website: https://kleinengeland.be/ via FB https://www.facebook.com/kleinengeland en om een afspraak te boeken kan men terecht op nr 0497 32 98 18 of via mail naar kleinengeland@outlook.be .

8650 KLER ACK