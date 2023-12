Bijna 60 paletten bedrijfsarchief van voormalige Drukkerij Strobbe verhuizen en geeft al eerste belangrijke informatie prijs: “Nog maar topje van de ijsberg”

De stad Izegem is volop bezig met het verhuizen van het bedrijfsarchief van de voormalige Drukkerij Strobbe. “Een huzarenwerk, want het gaat om niet minder dan bijna zestig paletten waardevolle stukken”, zegt schepen van Archief Kurt Himpe.

In 2020 verwierf de stad Izegem met meer dan 20 vierkante meter archiefmateriaal de grootste schenking ooit voor het stadsarchief. “Drukkerij Strobbe werd opgericht in 1890 en was met industrieel drukwerk en verkoop van papier en kantoormateriaal actief tot 2013. Tien jaar na het stopzetten van de activiteiten zijn de voorbereidingen voor het verhuizen van het archief klaar en zijn medewerkers van de technische dienst de verhuis aan het finaliseren”, zegt schepen Himpe.

“Het omvat onder meer een collectie blokkalenders, het archief van de Druivelaar-Le Sablier, eigen drukwerk, drukwerkmodellen, het bedrijfs- en fotoarchief, een grote collectie affiches… Maar ook 360 archiefdozen met de klantendossiers van de periode 1930 tot 2013 en een antieke drukpers en twee antieke boekbindpersen”, verduidelijkt Kurt Himpe. “Na een inventarisatie zal dan precies bepaald worden wat er effectief geschonken wordt aan de stad.”

“Bijzonder belangrijke informatie over voormalige schoenfabrieken komt nu door inventarisatie van de klantendossiers stilaan weer boven water”

“Drukkerij Strobbe zorgde meer dan 120 jaar voor het drukwerk van heel wat Izegemse bedrijven en verenigingen. Daardoor is dit historisch bedrijfsarchief zeer belangrijk en geeft het een ruim beeld over het socio-economisch leven van onze stad. Daarnaast is dit archief ook een belangrijke meerwaarde voor de werking van en het wetenschappelijk onderzoek door het museum Eperon d’Or”, benadrukt schepen Kurt Himpe.

Ook buiten de provincie

De klantendossiers over de schoen- en borstelindustrie zijn al enige tijd overgebracht naar Eperon d’Or om die door medewerkers en vrijwilligers van het museum te laten inventariseren. “Er werd gestart met de schoenindustrie en nu al komt bijzonder belangrijke informatie stilaan weer boven water.”

“Zo hadden we nog geen info over de Izegemse schoenfabrieken Firmin Schoenen en Forma Nouva en Smith & Son SPRL met een fabriek in Brussel en in de Izegemse Stationsstraat. Er dook ook info op over schoenfabrieken in Roeselare, Veurne, Torhout, Gooik en La Louvière. Drukkerij Strobbe was dus ook ver buiten de provinciegrenzen actief. De inventarisatie legde ook al samenwerkingen tussen schoenfabrieken bloot.”

“Het is nog maar het topje van de ijsberg, maar nu is al meer dan duidelijk dat het bedrijfsarchief van bijzondere waarde is”, besluit de schepen.