Bezoekerscijfers 2023 voor museum Eperon d’Or hoogste in vijf jaar

2023 was voor het Izegemse museum Eperon d’Or een groot succes. “Voor de voorbije vijf jaar leverde 2023 met bijna 23.300 bezoekers het hoogste aantal bezoekers op”, zegt schepen van Musea Kurt Himpe.

“We moeten er natuurlijk rekening mee houden dat tijdens de coronajaren het aantal bezoekers heel laag was, maar we sluiten met de cijfers voor 2023 opnieuw aan bij het absolute topjaar 2018, dat net iets meer dan 23.500 bezoekers opleverde”, verduidelijkt schepen Kurt Himpe. Sinds de opening van het museum in 2017 kwamen er al iets meer dan 124.000 bezoekers uit het binnen- en buitenland naar de industriële erfgoedsite of namen ze deel aan museale activiteiten.

“Voor 2024 staan er alvast ook al enkele duizenden bezoekers gereserveerd voor de sneakerexpo, de stoommachine en de vaste museumopstelling over schoenen en borstels”, zegt conservator Leen Breyne.

Investeringen

“In het museum Eperon d’Or wordt in 2024 de depotruimte geoptimaliseerd en worden nieuwe touchscreens aangekocht voor de museumopstelling. Door de hogere Vlaamse werkingssubsidie wordt ook fors geïnvesteerd in bijkomende medewerkers voor het museum”, besluit schepen Kurt Himpe.