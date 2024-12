Bezoek brouwerijmuseum De Snoek voor 1 euro

Philip Nock, de sympathieke uitbater van het brouwerijmuseum met herberg in Fortem, lanceert een leuke actie. Tijdens de maanden januari en februari kunnen de inwoners van Groot-Alveringem voor 1 euro het museum bezoeken.

Het brouwerijmuseum De Snoek in Fortem herbergt de authentieke brouwerij waar tot in 1952 bier werd gebrouwen. Sinds 1 juli 2020 baat Alveringemnaar Philip Nock de aanpalende herberg uit en sedert 23 maart 2022 ook het museum. Op die dag liep de jarenlange erfpacht af tussen de vzw die de brouwerijsite beheert en eigenaar Joris Derickx. Een onzekere periode was dat voor de toekomst van dit erfgoed. Gelukkig was Philip bereid om ook de uitbating van het museum op zich te nemen.

“Voorwaarde voor mijn engagement was dat de vzw mij voort zou ondersteunen”, vertelt Philip. “En dat doet men ook. Zo heb ik drie jaar lang een mooie financiële steun gekregen die in maart 2025 weliswaar eindigt. De vzw springt ook bij in de halfjaarlijkse grote kuis van het museum. Voorts zijn alle inkomsten van het museum voor mij, maar ook alle kosten. Of 2024 een goed jaar was voor het museum? Wel, duizend bezoekers is niet zo heel veel. En door het slechte weer waren de eerste tien dagen van juli een ramp voor ons buitenterras. De rest van de zomer heeft mijn seizoen gelukkig wel goed gemaakt!”

“Mijn plan is nu om tijdens de donkere wintermaanden alle Alveringemnaren de kans te geven om het museum voor 1 euro te bezoeken, een unieke kans! Kinderen tot 12 jaar komen gratis mee. Aansluitend kunnen mensen vrijblijvend iets nuttigen in de gezellige herberg. Ik bied er 160 verschillende Belgische bieren aan, maar ook dagverse soep en meerdere met lokale producten bereide gerechtjes. Verenigingen kunnen komen, maar ook groepjes vrienden of mensen alleen. Voor groepen voorzien wij een gids, individueel krijg je een uitgebreide handleiding mee. Behalve op dinsdag en woensdag ben ik elke dag vanaf 10.30 uur open”, besluit Philip. Reserveren kan via 0493 52 92 24 of philip@nock.be. (AB)