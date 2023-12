“Belangrijk om onze stem te laten horen”: Talbot House blaast 108 kaarsjes uit na recordjaar

In Talbot House in Poperinge wordt er dit weekend feest gevierd. Het huis bestaat precies 108 jaar, maar het jaar sluiten ze ook af met enkele recordcijfers. “Met 32.000 bezoekers en 3.400 overnachtingen staan we in de top drie van de beste jaren ooit in Talbot House”, zegt manager Simon Louagie. Op 11 december, de effectieve verjaardag, wordt om 20 uur verzameld in de kapel van Talbot House voor de traditionele World Chain of Light waarbij de Toc H Lamp wordt aangestoken.

“We sluiten dit jaar opnieuw af met recordcijfers. Met 32.000 bezoekers en 3.400 overnachtingen staan we in de top drie van de beste jaren ooit in Talbot House, meer zelfs dan in bijvoorbeeld 2017. Wel blijven de Britse individuele bezoekers nog voor ruim de helft achterwege. Dat is, als je vreemd genoeg de oorlogsjaren niet meetelt natuurlijk”, vertelt manager Simon Louagie.

“Er zijn te veel hoogtepunten geweest dit jaar om op te sommen. De Grenadier Guards & Fusiliers Band kwamen langs, we mochten een evenement organiseren op het Britse koninklijke hof, er was een heuse ‘Coronation Party’ en nog zoveel meer. Maar natuurlijk is Talbot House veel meer dan enkel en alleen maar een museum en gastenverblijf.”

Huis van Mensen

“In essentie zijn we dezelfde club als 108 jaar geleden. Een Huis van Mensen, de Every Man’s Club, waar iedereen welkom is ongeacht afkomst, geslacht… Zeker deze kerstperiode is het belangrijk om onze stem te laten horen. “Tijdens ons verjaardagsfeest op zaterdag 9 december om 19 uur stellen we in première aan onze Talbotousians, de leden, onze nieuwe virtuele rondleiding in Talbot House voor. Met steun van de Provincie West-Vlaanderen, krijgen de bezoekers de kans om even terug in de tijd te gaan en Talbot House te ervaren zoals het er in 1915 aan toe ging. Deze nieuwe tablet tour zal in de loop van januari uitgerold worden”, vertelt Simon.

Toc H lamp

“Op 10 december is het Dag van de Mensenrechten. Wereldwijd wordt de 75ste verjaardag van de Universele Verklaring van de Rechten van Mens herdacht. Tientallen musea lanceren die dag een oproep en ondernemen actie. Deze winter brengt Talbot House haar missie ook in de praktijk met tal van sociale initiatieven die we deels in samenwerking met het Sociaal Huis van stad Poperinge organiseren, zoals noodopvang, kerstfeestjes…”, vertelt Simon.

Aalmoezeniers Neville Talbot en Philip ‘Tubby’ Clayton openden op 11 december 1915 hun eigen club, Talbot House. Deze lamp blijft 24 uur branden en wordt zo vergezeld door heel wat andere Toc H -lampen van ‘Talbot House clubs’ wereldwijd. ‘Op 11 december, de effectieve verjaardag, verzamelen we om 20 uur in de kapel van Talbot House voor de traditionele World Chain of Light waarbij we de Toc H Lamp aansteken. “Over de hele wereld, van Australië tot Canada, gaan alle lampen aan ter ere van het Huis en ter nagedachtenis aan de Talbotousians. Vandaag, meer dan ooit, zijn de waarden van Talbot House universeel en van wereldbelang.”