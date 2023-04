‘Beestige’ expo bij Heemkundige Kring Valère Arickx: “Relatie tussen mens en dier”

Naar aanleiding van Erfgoeddag organiseert de Heemkundige Kring Valère Arickx op zaterdag 22 en zondag 23 april in Pittem een tentoonstelling. Het thema dit jaar is ‘Beestig !’ en ze nam dan ook de gelegenheid te baat om de dierenverenigingen die Pittem kent en kende, centraal te zetten.

Elk jaar wordt er in Vlaanderen een Erfgoeddag georganiseerd, waarin de rijke geschiedenis en het erfgoed onder de aandacht gebracht worden. Al vele jaren neemt de Pittemse Heemkundige Kring Valère Arickx hieraan deel met een tentoonstelling en dat is ook dit jaar het geval.

“Onze gemeente telde in het verleden en nu nog steeds tal van verenigingen die met dieren te maken hebben”, vertelt voorzitter Wilfried Devoldere. “Hierbij denken we meteen aan vinken, duiven, paarden en honden, maar in het verleden had Pittem bijvoorbeeld ook een geitenbond of een vereniging van vogelvangers onder de toepasselijke naam ‘De Witte Spreeuw’. Heel wat verenigingen zijn inmiddels ter ziele gegaan, maar tijdens de tentoonstelling willen we deze opnieuw onder de aandacht brengen.”

Mens en dier

“Met een thema als ‘Beestig’ kan je uiteraard veel kanten uit, maar wij hebben ons bij het uitwerken en opzetten van de tentoonstelling vooral gefocust op de relatie tussen mens en dier en de manieren waarop de dieren de mensen samen brengen”, gaat bezieler Geert Storme verder. “Het feit een gemeenschappelijke interesse te hebben in een bepaalde dierengroep heeft mensen samen gebracht in verenigingen en heeft ook bijgedragen aan een stuk sociaal contact tussen mensen.”

“Pittem heeft bijvoorbeeld een heel bloeiend verenigingsleven wat honden en paarden betreft. Neem dit weg en het verenigingsleven ziet er voor flink wat mensen heel anders uit. Het belang hiervan werd vroeger ook onderkend door de pastoors of onderpastoors, die het opstarten van deze verenigingen vaak aanmoedigden.”

Wedstrijden

“Binnen het verenigingsleven denken we niet enkel aan het uitwisselen van kennis en informatie, maar ook aan het stukje competitie dat hiermee vaak samengaat. Zo werden er in het verleden regelmatig hanenkraaiwedstrijden gehouden of runderprijskampen georganiseerd. Ook de vele vinkenzettingen vallen hieronder, net zoals de hondenwedstijden met hun vele disciplines. Al deze facetten hebben we proberen in onze tentoonstelling te bundelen. Dit gebeurt in eerste instantie via een honderdtal foto’s van vroeger en nu, waarbij de bezoekers vaak vrienden of familieleden zullen herkennen. We hebben echter ook heel wat concreet materiaal. Zo hebben we een aantal vinkenkooien en constateurs uit de duivensport, naast tal van andere zaken die de herinnering aan een rijk verenigingsleven opnieuw levendig maken.”

Expo in zaal Broeders Maristen op zaterdag 22 april van 14 tot 17 uur en op zondag 23 april van 10 tot 12 uur en van 14 tot 17 uur. Toegang gratis en men kan ook een drankje nuttigen.