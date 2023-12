Bakkerijmuseum Veurne opent na twee jaar werken weer de deuren: “Geen touchscreens in ons museum”

Na twee jaar werken opent het vernieuwde Bakkerijmuseum in Veurne opnieuw de deuren. Verwacht je niet aan technische snufjes en touchscreens, maar wel aan een authentiek museumbezoek met leuk speelse elementen en een pak bakplezier voor jong en oud. Wij wierpen een blik achter de schermen.

Het Bakkerijmuseum is al decennialang een vaste waarde in Veurne. De inrichting was verouderd en het werd er ook te klein voor de 15.000 bezoekers die de toeristische attractie jaarlijks bezoeken. Daarom werd er om en bij de twee miljoen euro geïnvesteerd in een grondige opfrisbeurt en een uitbreiding met twee nieuwe vleugels die met elkaar verbonden zijn. De ingang is verhuisd naar de kant van de carpoolparking. Daardoor ligt het museum niet langer in de Albert I-laan, maar wel in de Ieperse Steenweg 137. Bij het onthaal kopen volwassenen een ticket van 8 euro, dat is drie euro duurder dan vroeger. Kinderen tot 17 jaar kunnen binnen voor 3 euro.

Er zijn heel wat voordelige tariefformules. Verder zien we in dat gebouw ook de museumshop met bakboeken, speelgoed, gadgets en allerlei zoete lekkernijen. In de andere nieuwbouw, rechtover het onthaal, is de workshopruimte ingericht met een capaciteit voor een vijftigtal personen. Dat is een verdubbeling bij vroeger. “Met Syntra West zijn we aan het onderhandelen om een bakkersopleiding op te starten in Veurne”, geeft publieksmedewerker Nele Behaeghel mee. “Onze workshopruimte leent zich perfect daartoe. We organiseren zelf workshops, maar staan ook open voor groepen, klassen en verenigingen die de finesses van het bakken willen verfijnen.”

Brood en politiek

Omdat de workshopruimte is weggetrokken uit het museum, is er in dat gebouw meer ruimte voor het bakkersverhaal zelf. “Waar vroeger het accent vooral op de machines en het technische aspect lag, zien we het nu ruimer”, leidt Nele ons rond.

Ook Rene Wackenier, Françoise Criem, Magda Cottry, Werner Catrysse, Ayden Jacques, Matteo Jacques en Kelly Roose waren onder de indruk van de nieuwigheden. © JTV

“Een leuk bakkerswinkeltje met een oude kassa, een tafel vol lekkernijen om aan te tonen dat gebak bij elke levensfase een rol speelt en een woning van een bakker waar de wekker een centrale rol speelt, zijn maar een paar nieuwe accenten. Een verrassende twist is de link tussen brood en politiek. De prijs van het brood is een maatstaf van hoe het gaat in onze maatschappij. Stijgt die, dan gaat het slecht met de economie. Naast de ernst maken we ook plaats voor een lach. Wist je dat de bakkers vroeger hun eigen wielerwedstrijden organiseerden? De zogenaamde ‘witte koersen’ lokten telkens veel volk, want elke bakker had zijn schare supporters. In ons bioscoopje tonen we luchtige filmpjes over hoe het er vroeger aan toeging in de bakkerij.”

Terug naar de basis

Wat ons opvalt, is het ontbreken van veel technische snufjes. “Bij ons heb je inderdaad geen smartphone nodig en moet je niet constant touchscreens lezen”, bevestigt Nele. “We willen dat onze bezoekers vooral oog hebben voor de collectie, maar we zorgen wel voor speelse elementen. Overal hangen scheurblokjes met leuke weetjes, er zijn puzzels, een twister, een zoekspel en een quiz. Even loskoppelen van alle technologie en terug naar de basis dus.”

Ivan Hoflack, Louisa Laenen, Céline Desmedt (baliemedewerker), Martial Clabeau, Kristien Vercoutter en Christa Callewaert bezochten zondag het museum. © JTV

Het domein rondom de gebouwen wordt tegen volgend voorjaar volledig aangelegd met een fruitboomgaard, speelse elementen voor de kinderen en een poel. “Dit is een publiek terrein en moet een nieuwe groene long worden in Veurne”, besluit Nele. Het stadsbestuur neemt het museum, waar zeven medewerkers aan de slag zijn, vanaf volgend jaar in handen omdat de vzw het financieel steeds moeilijker kon dragen. Tijdens de kerstvakantie zijn er van dinsdag tot en met vrijdag in de namiddag workshops.

(GUS)