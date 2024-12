Bakkerijmuseum brengt modern museumverhaal

Het Bakkerijmuseum onderging een spectaculaire metamorfose, met een nieuw onthaalpaviljoen, een grote workshopruimte en een eigentijdse exporuimte, met terugblik op de boeiende bakgeschiedenis. Het weekend van 3 en 4 mei 2025 staat het openingsfeest op de agenda.

In oktober 2022 sloot het Bakkerijmuseum de deuren voor een grondige vernieuwingsoperatie. De collectie van stichter Walter Plaetinck is intussen uitgebreid tot zo’n 24.000 stukken. Het Bakkerijmuseum mag zich dan ook wel profileren als schatbewaarder van het nationale bakerfgoed. Er werd geïnvesteerd in nieuwe infrastructuur, een nieuw museumverhaal en inrichting van de tuin. Om de toekomst van het museum te verzekeren, was een inkanteling binnen stad Veurne een must, en sinds 1 januari 2024 is het stadsbestuur verantwoordelijk voor het beheer van het museum. Stad Veurne kocht de gronden de voorbije jaren aan en zorgde er met een reeks subsidies voor dat ook de nieuwbouw kon worden gerealiseerd. In totaal is hiervoor zo’n 2 miljoen euro voor uitgetrokken.

Houtoven

Het nieuwe onthaal- en workshoppaviljoen is dé blikvanger op de site. Ina Ruckebusch (waarnemend directeur en wetenschappelijk medewerker) en Nele Behaeghel (educatief medewerker/publiekswerker): “De workshopruimte is verdubbeld met een capaciteit tot 50 personen zodat er twee groepen workshops kunnen volgen. Ons pronkstuk kreeg een centrale plek: de authentieke houtoven, gebouwd door het Reizend Bakhuis, Ambachtelijke Ovenmakers, met bakstenen, leem, stro en … paardenurine! De eyecatcher in de tuin is het amfitheater voor buitenklassen en evenementen. Al meteen bij het onthaal koppelen we een doeopdracht aan de hele oude wandfoto met het personeel van bakkerij-patisserie Vanbelle. Bezoekers kunnen een bakkersschort aantrekken en deel uitmaken van de foto.”

De permanente museumcollectie wordt voorgesteld in de heringerichte museumschuur, gekoppeld aan zeven thema’s en een interactief belevingsparcours. De ‘Tijdlijn’ is een handige leidraad die de (r)evolutie van de bakkersgeschiedenis duidelijk schetst. Tot slot is er een knipoog naar bekende klassiekers zoals de tompouce en de babelutte, en bezoekers kunnen hun favoriete (familie)recept achterlaten op de receptenmuur met historische recepten. (MVO)

Info: www.bakkerijmuseum.be