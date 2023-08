Antwerpse ontwerpster Frieda Dauphin-Verhees schenkt schoenencollectie aan Eperon d’Or in Izegem

Het Izegemse museum Eperon d’Or verwerft via een schenking een omvangrijke en unieke collectie schoenen. “Deze aanwinst is ongezien in de geschiedenis van het museum en heel wat collectiestukken vertellen een fantastisch verhaal”, zegt schepen van Musea en Erfgoed Kurt Himpe. Enkele jaren geleden schonk ze haar kostuumcollectie aan het Antwerpse ModeMuseum (MoMu).

Frieda Dauphin-Verhees maakte in 1973 voor het eerst kostuums voor de film ‘Verloren Maandag’, waarna ze steeds vaker gevraagd werd als ontwerpster voor theater en televisie. Ze ontwierp de kostuums voor de kleinkunstgroep ‘De Vieze Gasten’ en de films ‘Brussels by Night’ en ‘Familie Backeljau’. Van 1976 tot 1993 verzorgde ze ook de kostuums van de producties van de studenten van Studio Herman Teirlinck. Vanaf 2000 doceerde ze kostuumgeschiedenis en kostuumvormgeving aan de Academie voor Schone Kunsten in Antwerpen.

Stroomversnelling

Contacten tussen de Antwerpse ereschepen van Cultuur Philip Heylen en de Izegemse schepen van Cultuur Kurt Himpe brachten de schenking in een stroomversnelling. “Mijn tante Frieda Dauphin-Verhees bouwde tijdens haar loopbaan een collectie op van duizenden kledingstukken en accessoires die als inspiratiebron dienden voor haar werk en ook gebruikte voor de lessen kostuumontwerp”, zegt ereschepen Philip Heylen.

“Nadat een deel van mijn verzameling al als studiecollectie voor onderzoekers, studenten en ontwerpers opgenomen werd door het MoMu, zal mijn schoencollectie een plaats krijgen in Eperon d’Or”, aldus schenkster Frieda Dauphin-Verhees, die voor de gelegenheid ook een bezoek bracht aan het Izegemse museum. “Schoenen waren altijd een grote passie. Meer dan 70 jaar verzamelde ik schoenen die een periode van meer dan 100 jaar omvatten.”

“Het is zeer belangrijk dat dergelijke privéverzamelingen bewaard blijven en die prachtige collectie zal nu thuis komen in Eperon d’Or”, zegt Philip Heylen.

“Schitterende opportuniteit voor verdere samenwerking tussen Eperon d’Or en MoMu”

“De eerder geschonken collectie kostuums aan het ModeMuseum en de schenking van de schoenen aan Eperon d’Or kan alvast een schitterende opportuniteit zijn voor verdere samenwerking tussen het Antwerpse en het Izegemse museum en wie weet in de toekomst leiden tot een dubbeltentoonstelling”, verduidelijkt schepen Kurt Himpe.

“Eperon d’Or krijgt jaarlijks heel wat schenkingen van schoenen, werkmateriaal of documenten”, zegt museummedewerker Lie Cauwelier. “Maar dergelijke omvangrijke schenkingen zijn van onschatbare waarde om de collectie van ons museum aan te vullen en een globaal beeld te geven van de modieuze ontwerpen in ons land.”