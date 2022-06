Alle Oostendse musea present op de Museumnocturnes

Na twee geannuleerde edities door de coronapandemie staan de zaterdagavonden deze zomer opnieuw in het teken van de Oostendse Museumnocturnes. Voor het eerst in de geschiedenis van dit event nemen alle musea deel. Daarnaast zijn er heel wat gratis activiteiten te beleven.

“Nu we na twee abnormale jaren opnieuw ten volle een culturele zomer beleven, kunnen Oostendenaars en bezoekers in de zomervakantie elke zaterdagavond weer gratis een museum bezoeken. Naast de gevestigde waarden als Het James Ensorhuis, Venetiaanse Gaanderijen, Stadsmuseum Oostende, Fort Napoleon, Mu.ZEE en Raversyde, zijn we verheugd dat dit jaar ook het zeilschip Mercator vrij te bezoeken zal zijn. Dankzij de Museumnocturnes kunnen geïnteresseerden vrijblijvend en op een laagdrempelige manier de Oostendse musea leren kennen”, verduidelijkt schepen Bart Plasschaert.

Extra activiteiten

Tijdens de museumnocturnes in de Venetiaanse Gaanderijen op 23 juli en 6 augustus is er een gratis concert in samenspraak met het Bookman Artist Management en Orfeo Producties. Inschrijven kan via www.oostende.be/antonyexpo

Daarnaast is er voor UiTPAS-houders een boekenmarkt waar je met UiTPAS-punten cultuur- en geschiedenisboeken en expocatalogi kan verkrijgen. Ook in het Stadsmuseum Oostende is er op 16 juli en 13 augustus een verkoop van boeken en voorwerpen die uit de collectie van de Koninklijke Oostendse heem- en geschiedkundige kring De Plate worden verwijderd. Ten slotte is het visserscafé in het Stadsmuseum open van 18.00 tot 22.00 uur en kunnen UiTPAShouders in ruil voor 5 punten een gratis drankje krijgen.