Abdijmuseum Ten Duinen is 20 jaar: “Topstukken verhuizen naar Ten Bogaerde”

Al 20 jaar is het Abdijmuseum Ten Duinen in Koksijde dé plek waar je in de huid van een monnik kan kruipen. Dat deed burgemeester Marc Vanden Bussche (LB) speciaal voor de aankondiging van de verjaardag. Vanaf dit weekend neemt het museum je mee in de tijd met foto’s en verhalen over de collectie. Maar er zijn ook verrassende toekomstplannen. “Ten Duinen zoals we het nu kennen, krijgt een andere invulling”, laat cultuurschepen Stephanie Anseeuw (LB) weten.

Voor het prille begin van het ontstaan van het museum moeten we terug naar 1949. Toen vonden de eerste systematische opgravingen plaats. Gefaseerd waren archeologen op de site bezig met het blootleggen van constructies uit de 13de eeuw. Bij de start van het abdijmuseum Ten Duinen, in 2003, werden de opgravingen stilgelegd. “Er ligt maar een kleine fractie bloot maar dat deel geeft wel een beeld van hoe het er hier eeuwen terug uitzag”, laat directeur Dirk Vanclooster weten. “We hebben meer dan 100.000 collectiestukken maar daarvan is slechts 3 procent te zien. Speciaal voor onze twintigste verjaardag kijken we terug op twee decennia werking.”

En schepen Stephanie Ansseuw kijkt ook vooruit. “Het huidige museum voldoet niet aan de normen om een collectie optimaal te bewaren. Er zijn vochtproblemen en in de zomer is het veelal te warm. Daarom zullen we de topstukken verhuizen naar loods Degeyter achter het restaurant Mondieu op de site Ten Bogaerde. We kiezen voor het concept box-in-a-box. Welke stukken we zullen tentoonstellen ligt nog niet vast maar het is de bedoeling om een mooi overzicht te tonen aan onze bezoekers. We mikken op 2025 om te openen.”

Evenementen

Wat gebeurt er dan met het huidige museum Ten Duinen? “Dat zal minder vaak open zijn maar uiteraard zullen de ruïnes toegankelijk blijven en zullen er ook evenementen blijven plaatsvinden”, benadrukt schepen Anseeuw. “Het is mijn droom om de collectie die nu grotendeels ondergronds bewaard wordt, gedeeltelijk open te stellen voor het publiek. Of dat haalbaar is, zal de toekomst uitwijzen. Ten Duinen zal evolueren naar een wetenschapscentrum. Na twintig jaar zijn we nog steeds bezig met het inventariseren van onze collectie maar we moeten meer medewerkers kunnen inzetten op de studie van al die objecten.”

Op de site Ten Bogaerde zijn archeologen volop aan de slag en dat heeft al iets opgeleverd, bevestigt gemeentearcheoloog Alexander Lehouck. “De belangrijkste vondst in het kerkgebouw is een lege grafkelder. Gezien we die centraal in de kerk vonden, denken we dat daarin een hooggeplaatst figuur begraven moet geweest zijn. Daarnaast hebben we restanten van de vroegere kerktoren gevonden. We zijn benieuwd welke geheimen we nog ondergronds zullen vinden.”

Burgemeester Marc Vanden Bussche (LB) vindt het belangrijk om ook aandacht te hebben voor de rijke geschiedenis van Koksijde. “De resultaten van het vooronderzoek, dat tegen de zomer afgerond moet zijn, zullen we meenemen in de restauratieplannen. We zijn bijzonder geboeid door de vondsten die al ontdekt zijn. Dat belooft voor de komende maanden.”

