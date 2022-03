Abdijmuseum Koksijde stelt archeologische vondsten uit Merovingisch tijdperk tentoon

Vanaf zaterdag 2 april opent in het Abdijmuseum in Koksijde een themaopstelling over de Merovingen die aan de Vlaamse kust woonden. Daarbij worden unieke archeologische vondsten van zo’n 1.300 jaar oud voor het eerst aan het grote publiek getoond.

De vondsten werden in 2017 gedaan tijdens bouwwerken in Koksijde. Een kraanman botste daar op een skelet dat 1.300 jaar oud bleek te zijn. Een team archeologen vond uiteindelijk nog 52 andere skeletten, grafgiften en sporen van houten woningen terug. Alles dateert van de zevende en achtste eeuw en is terug te brengen tot de Merovingen die in die tijd tot dicht bij de zee leefden.

DNA-onderzoek

Een deel van de voorwerpen is vanaf 2 april te zien op de tweede verdieping van het museum. Daar komen bezoekers meer te weten over de mensen die er leefden, hun klederdracht en hun manier van leven. Naast de tentoonstelling startten de partners Abdijmuseum, Histories vzw en KU Leuven een grootschalig DNA-onderzoek op. Dat onderzoek moet uitwijzen of de gevonden skeletten tot dezelfde familie behoorden en of ze gelinkt zijn aan andere West-Europese volkeren.

De thematentoonstelling Merovingen in Koksijde loopt nog tot en met 8 januari 2023.