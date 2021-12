Abdijmuseum Koksijde koopt dichtwerk van Duinheren uit 17de eeuw

Abdijmuseum Ter Duinen beheert en onderzoekt de ruimere geschiedenis van de cisterciënzerabdij, de abdijgemeenschap in Koksijde en de herinneringscultuur rond de figuur van abt Idesbald. Het museum kocht twee loten aan op een veiling: een rond de Zalige Idesbald en een met Latijns dichtwerk dat verwijst naar de herinneringscultuur rond de abt.

Het mapje over Idesbald bevat krantenknipsels over de feestelijke stoet in Brugge in 1896 en stukken over de opbouw of de deelnemers. Voorts zitten er een briefwisseling bij en enkele stukken over andere Brugse feesten uit die periode.

Bijzonder schriftje

“Maar vooral het andere lot trok onze aandacht”, zegt Dirk Vanclooster. “Het gaat om een schriftje in 19de-eeuws handschrift, met een fiche die aantoont dat dit uit de bibliotheek van Ernest Rembry (1835-1907) komt. Vooral het dichtwerk is bijzonder. Op het voorblad van het schriftje staat de titel Epitaphium Beati Patris Nostri Idesbaldi, een Latijnse tekst naar aanleiding van de 500ste verjaardag van Idesbalds overlijden, gevierd in de abdij op 18 april 1667. Onderaan staat als auteur D. LUCas De VrIese R. DUnensIs: religieus van Ten Duinen, in een chronogram (jaardicht, red.) met 1667 als oplossing, de optelling van alle hoofdletters die Romeinse cijfers zijn.”

“De Vriese zou in 1699 abt worden. Hij stond al bekend als ‘een behendig jaarschriftmaker en dichter’ en het schriftje bevestigt dat duidelijk. In de bundel werden ook teksten opgedragen aan Placidus Maseman, hoewel die niet in het rijtje past van grote heren en abten. Was hij ook bedreven in dit soort taalspelletjes?”

Lofdichten

“Misschien is dat de oplossing voor een drukwerkje uit 1683, met uitvoerige lofdichten ter ere van Martinus Collé nadat hij tegenabt Terrasse overwonnen had. De auteur ervan is niet vermeld, maar betitelt zichzelf als een novice, en dat was Maseman tot hij in 1684 werd geprofest. Is hij de auteur van dit boekje?”

(MVO)