70ste tentoonstelling van siervogels in OC In ‘t Riet

De Verenigde Vogelvrienden organiseren op zaterdag 15 en zondag 16 oktober het gewestelijk kampioenschap voor siervogels in OC In ’t Riet. Het is de 70ste keer in de geschiedenis van de club dat het kampioenschap plaatsvindt.

De Verenigde Vogelvrienden bestaan 70 jaar en tellen ruim 150 leden. Elk jaar zorgen ze voor een aantal activiteiten. “Het jaarlijkse hoogtepunt is onze vogeltentoonstelling”, vertelt secretaris Dirk Pattyn. “Dit jaar wordt het terug een gewestelijk kampioenschap. Samen met Poperinge, Wervik en Zonnebeke maken we deel uit van het gewest Ieper.”

“In OC In ’t Riet beschikken we over een schitterende locatie voor een dergelijke vogeltentoonstelling. We worden er met open armen ontvangen. De vogels worden ingedeeld in verschillende klassen en reeksen en de mooiste vogel in elke reeks krijgt de titel van gewestelijk kampioen. Het is een titel voor de eer, want grote geldprijzen zijn er niet mee te winnen. Elke deelnemer krijgt wel een naturaprijs.”

“Woensdag 12 oktober begint de inkorving en donderdag gaan de keurmeesters aan de slag. De vogel met de meeste punten wordt kampioen en de kweker met het meeste aantal kampioenen wint de tentoonstelling”, verduidelijkt secretaris Dirk Pattyn. “Op vrijdag om 19.30 uur wordt de tentoonstelling geopend voor deelnemers en genodigden. Op zaterdag- en zondagmorgen van 8 tot 13 uur is er een verkoopbeurs. Op zaterdag kan de tentoonstelling tot 18 uur bezocht worden, op zondag is dat tot 16 uur en ’s avonds vindt de prijsuitreiking plaats.”

Infostands

Dat vogelliefhebbers ook natuurbeschermers zijn, wordt bewezen in diverse stands.

Er is een stand van de nestwerking in het domein Palingbeek en Molenbos en een ornithologische stand zorgt voor deskundige info door de Verenigde Vogelvrienden. Het bestuur bestaat uit voorzitter Freddy Onraedt, secretaris-penningmeester Dirk Pattyn, tentoonstellingsverantwoordelijke Renaldo Terryn, ondervoorzitter en ringverantwoordelijke Luc Minnekeer en Frederik Dekaezemacker zorgt voor de sponsoring. (EG)