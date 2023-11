1302 wordt bekroond met prestigieuze Henry Van de Velde Award

Museum ‘1302 – Opstand, slag, keerpunt’ wordt bekroond met een Henry Van de Velde Award in de categorie ‘Spaces’. Het Kortrijkse museum dat pas anderhalf jaar geleden de deuren opende krijgt zo opnieuw erkenning, na eerder dit jaar al de tweede plek te halen op de Museum+Heritage Award 2023.

Axel Ronse, schepen van Cultuur: “Dit is alweer een prachtige bekroning voor ons museum dat dagelijks heel wat geïnteresseerden over de vloer krijgt. We zijn erin geslaagd om het epische verhaal dat Kortrijk uniek maakt te vertellen op zo’n manier dat zowel jong als oud geboeid zijn. Deze award bekroont ons voor het unieke ruimtegebruik: de manier waarop we de sereniteit in de Onze-Lieve-Vrouwekerk weten te bewaren en tegelijk heel wat bezoekers over de vloer kunnen krijgen om te genieten van de prachtige video in de Gravenkapel en de belevingstafels in de kerk.”