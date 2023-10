125 jaar Michel de Ghelderode te ontdekken in Biekorfbibliotheek

Hoewel hij een Brusselaar was, lag Brugge Michel de Ghelderode, een Franstalige auteur met Vlaamse roots, bijzonder na aan het hart. Dat bewijst de tentoonstelling ‘Michel de Ghelderode en Brugge: een tweede thuis?’ in hoofdbibliotheek Biekorf. De Openbare Bibliotheek Brugge kocht in 2022 een bibliofiele boekencollectie rond Michel De Ghelderode. Ze was eigendom van Bruggeling Peter Simoens en omvatte alle originele uitgaven in perfecte staat.

Band met Brugge

“De expo focust op de band die de Ghelderode met Brugge had”, aldus schepen van Cultuur Nico Blontrock. “Zijn vrienden woonden er en de stad bleek een bron van inspiratie voor veel verhalen.”

De collectie die de bibliotheek aankocht, bevat 385 stukken en was veruit de mooiste de Ghelderodeverzameling in privébezit. De Brugse vriendschappen zijn duidelijk zichtbaar, ook in de uitgebreide correspondentie van de auteur. Brugge was tevens een bron van inspiratie. Het spookhuis in de Spanjaardstraat, Brugse zotten, het pax-beeld op de binnenplaats van het oud Sint-Janshospitaal… ze komen allemaal aan bod in zijn oeuvre.

De expo in de hoofdbibliotheek Biekorf, Kuipersstraat, is tot 4 november te zien tijdens de openingsuren. Op zaterdag 21 oktober is er om 14-14.30 uur een voorleesmoment voor kinderen van 5 tot 8 jaar. Wel inschrijven via jeugd.bibliotheek@brugge.be.

(Chris Weymeis)