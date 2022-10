100 jaar Tieltse Markt in beeld

Voor het tweede jaar op rij organiseert Peter Maton samen met het Stadsbestuur Tielt en de heemkundige kring ‘De Roede van Tielt’ een tentoonstelling in het koetshuis Mulle de Terschueren. Dit jaar is het thema van de tentoonstelling ‘100 jaar wel en wee van de Tieltse Markt’. Vanaf zaterdag 29 oktober worden de bezoekers twee weken lang meegenomen in een stukje geschiedenis van Tielt.

Peter Maton is alvast enthousiast. “Vorig jaar kende de tentoonstelling over de geschiedenis van de Tieltse Kortrijkstraat een groot succes. Daarom besloten we met de werkgroep en de Roede van Tielt een tweede tentoonstelling te organiseren. De werkgroep bestaat uit Bart Braekevelt , Carine Vercoutere, Hilde Decoene , Kimberley Defauw, Rita Marichael, Berenice Vanrenterghem en mezelf. Dit jaar zou ik graag de kaap van 1.000 bezoekers halen”, aldus Peter.

De tentoonstelling is drieledig, verduidelijkt Peter. “In drie verschillende zalen van het gerenoveerde Koetshuis loodsen we het publiek doorheen de geschiedenis. In de eerste zaal is er een fototentoonstelling over de geschiedenis van alle handels- en horecazaken sinds 1920. Maar liefst 42 huizen vertellen hun geheimen, successen en tegenslagen. We konden hiervoor beroep doen op de fotoalbums van tientallen oud-handelaars en horeca-uitbaters.”

“De volgende zaal is gewijd aan het hoog bezoek dat Tielt al mocht ontvangen aan de hand van een foto- en videovoorstelling van de vier officiële koningsbezoeken. Koning Leopold I in 1835, gevolgd door koning Leopold III in 1937 en koning Boudewijn en koningin Fabiola in 1975. In 2004 bezochten koning Albert II en koningin Paola onze stad. De Roede van Tielt beschikt over meerdere filmfragmenten die hier getoond zullen worden. We tonen ook een videovoorstelling rond de Du Méry beiaard, de Tieltse beiaardiers en hun verhalen.”

De laatste zaal staat volledig in het teken van de Halletoren. “Tieltse kunstenaars laten verschillende schilderijen zien en als kers op de taart mochten we beroep doen op de heel uitgebreide privécollectie van Martin De Barabandere, bestaande uit honderden prullaria en leuke souvenirs van de Halletoren”, besluit Peter.

Wie de tentoonstelling wil bezoeken, is welkom in het koetshuis Mulle de Terschueren op zaterdag 29 en zondag 30 oktober, dinsdag 1 november, zaterdag 5 en zondag 6 november en het weekend van zaterdag 12 en zondag 13 november, telkens van 14 tot 18 uur. De toegang is gratis. Adres van de tentoonstelling: Ieperstraat 46, Tielt.